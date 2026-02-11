La plaza del Arenal acogerá la primera edición de ‘San Valentín Street Market’ organizada por el Ayuntamiento de Jerez

La delegada de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, ha presentado la primera edición de la iniciativa ‘San Valentín Street Market’, una propuesta en la que diferentes negocios de nuestra ciudad expondrán sus productos y artículos con el fin de visibilizar y promocionar el comercio local.

Organizada por el Departamento municipal de Comercio y Consumo, tendrá lugar el sábado 14 de febrero de 13:00 a 21:00 horas en la plaza del Arenal y han confirmado su presencia una veintena de establecimientos de diferentes zonas de la ciudad adheridos a las asociaciones de comerciantes ACAT, Acoje, Adecosur y Asunico, pertenecientes al sector de la moda, los complementos, el calzado, la alimentación, la nutrición o los regalos. En esta muestra los negocios presentarán a los ciudadanos su propuesta comercial y de servicios a lo que se sumará actividades de dinamización como una plataforma 360 grados, pintacaras y personajes de animación infantil que amenizarán la jornada.

Esta iniciativa, tal y como ha resaltado García, “surge en base al compromiso firme de apoyo e impulso al pequeño comercio y al comercio de proximidad del gobierno local, ya que con estas actuaciones el Ayuntamiento quiere fomentar el desarrollo económico y social, manteniendo y fortaleciendo el comercio tradicional además de proteger y dar soporte al tejido productivo de pymes y autónomos”.

De manera muy especial, la delegada ha destacado la importancia de que este evento tenga lugar el primer día que hará buen tiempo tras el paso de las últimas borrascas durante varias semanas, señalando que “tenemos la posibilidad de demostrar ese amor, esa fraternidad y esa afectividad que tenemos por los nuestros en la calle con este ‘street market’ porque tenemos que seguir apoyando el comercio, la producción y los servicios de nuestro término municipal. Es la mejor forma de hacer ver que nos importa nuestro territorio, nos importa nuestra economía local, nos importan las empresas de Jerez y nos importan los pequeños y medianos empresarios”.

Tras hacer referencia a las graves consecuencias de los temporales en la provincia gaditana y solidarizarse con todas las poblaciones afectadas, García ha reconocido la actitud y predisposición de los comerciantes y hosteleros de la ciudad: “Agradecer siempre la colaboración desde todos los establecimientos, de todo el comercio y de toda la pequeña empresa de Jerez, el comportamiento que han tenido en estas semanas atrás atendiendo las recomendaciones del Plan de Emergencia, atendiendo las recomendaciones de todas las administraciones para apoyar, en definitiva, todo el elenco de acciones, como he dicho, de prevención y de darle solución a posibles daños que hubiese ocasionado las tormentas Leonardo y Marta que acabamos de atravesar. Ese agradecimiento es infinito”.

Ante esta situación, y comprendiendo que los comerciantes han visto descender el consumo por las inclemencias meteorológicas, ‘San Valentín Street Market’ se plantea como un revulsivo para potenciar la actividad comercial. “Va a servir para salir a la calle, para retomar una actividad tan bonita como es la actividad de darle vida a nuestras calles y plazas de Jerez, a socializar, a convivir y, sobre todo, a realizar las compras necesarias que respalden al comercio local, al pequeño autónomo, a la pequeña empresa del sector comercio local”, ha remarcado la delegada.

Por su parte, tanto Ana María Pérez, presidenta de Acoje, como Javier Márquez, representante de Asunico, han agradecido la implicación del Ayuntamiento en la gestión de las distintas alertas meteorológicas.

La presidenta de Acoje, quien ha comentado que “hemos pasado semanas muy duras, con una gran caída de las ventas”, ha querido agradecer “la labor del Ayuntamiento y, especialmente la de Nela, porque hemos estado en contacto 24 horas todos los días de la semana. La hemos bombardeado con mil mensajes de incidencias y consideramos que las cosas se han hecho muy bien. Gracias a ello no hemos tenido nuestros negocios inundados”.

Javier Márquez también se ha pronunciado en esta línea: “gracias al Ayuntamiento por la buena gestión de la crisis que hemos tenido con las tormentas que nos han asolado, por lo bien que se ha trabajado, por la comunicación, porque es cierto que cualquier incidencia que teníamos con cualquier asociado se trasladaba y automáticamente se adoptaban medidas para solucionarla o se consensuaba la solución”.

Por último, Acoje y Asunico han animado a todos los ciudadanos y visitantes a participar en esta feria comercial para que “el público salga de nuevo a la calle a disfrutar, a pasarlo bien, a disfrutar de nuestra hostelería del centro, de nuestros comercios del centro, de nuestros stands y de nuestras actividades, ya que después de la lluvia siempre sale el sol”, ha matizado Márquez.

A esta invitación también se ha sumado la delegada de Comercio subrayando que “esta iniciativa pone en contacto directo al sector comercial con los consumidores y es un instrumento útil para potenciar la actividad económica y reactivar la relación de los asociados de cada una de las asociaciones que la integran”.