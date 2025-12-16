Aparecen pintadas contra Luis Rubiales en el establecimiento en la que presenta su libro en Jerez
La presentación está prevista para las seis de la tarde de hoy y los responsables del negocio ya han denunciado los hechos
Luis Rubiales presenta este martes su libro en Jerez
Responsables del establecimiento 'Me encanta Jerez', abierto desde hace unos meses en la plaza de Silos, han encontrado a primera hora de esta mañana pintadas contra Luis Rubiales, que este martes 16 de diciembre tiene previsto presentar su libro, 'Matar a Rubiales', en Jerez.
Las pintadas se han realizado de madrugada en la fachada del negocio y en ellas se carga contra el ex presidente de la Federación Española de Fútbol, al que tachan de "agresor" y "corrupto". De momento, los propietarios de este establecimiento ya han puesto la pertinente denuncia y han dejado la situación en manos de la Policía, que ha abierto una investigación al respecto.
La presentación está prevista a partir de las 18 horas en un acto que estará presentado por David Montes.
