Luis Rubiales presenta su libro este martes 16 en Jerez

Luis Rubiales, durante la prresentación de su libro en Madrid durante un acto interrumpido por el lanzamiento de huevos

Luis Rubiales presentará su libro 'Matar a Rubiales' este próximo martes 16 de diciembre en Jerez de la Frontera.

El libro del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) repasa, entre otros asuntos, su gestión al frente de la federación y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España.

Rubiales continúa su gira de promoción del libro 'Matar a Rubiales' tras visitar casi diez ciudades llega a Jerez de la mano del periodista y gestor David Montes.

La presentación tendrá lugar este martes 16 de noviembre a las 18.00 horas en la bodega Mencanta Jerez (Plaza de Silos, 7).

La entrada es libre hasta completar el aforo.

Huevos a Luis Rubiales en la presentación del libro en Madrid

La presentación del libro de Luis Rubiales en Madrid resultó de lo más surrealista tras el lanzamiento de huevos por parte de un asistente.

El tío del ex futbolista y ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue detenido entonces por la Policía Nacional tras lanzarle huevos en la presentación de su libro, sin llegar a impactar en el exdirectivo.

Según coonfirmaron fuentes policiales, los agentes se personaron en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al exfutbolista.

En el lanzamiento, el detenido dañó una pantalla que se encontraba detrás de Rubiales.