Sobre el aprendizaje

Revisando la documentación de una presentación sobre Patrimonio Educativo que hice hace tiempo para unas jornadas celebradas en la Escuela de Arte para preparar un artículo para la Academia de San Dionisio constato nuevamente la importancia de encontrar en la vida a profesionales de referencia que transmitan sus conocimientos e inquietudes vitales a quienes quieran aprender y descubrir nuevas vías de expresión.

Estos días se ha hablado mucho de Teodoro Miciano y de Carlos Gallegos y del interés que despiertan más allá de nuestros límites territoriales.

Queremos en este momento dedicar un pequeño testimonio de admiración y respeto a la tristemente desaparecida Anna Fité, una persona inquieta donde las haya, creativa como ninguna, guionista intrépida (escribió para programas infantiles de televisión como Barrio Sésamo y Los Lunnis de TVE), perspicaz periodista, pertinaz impulsora de la Literatura infantil y juvenil (autora de títulos como El concierto más animal, Caperucito Verde, El Bosc Meravellós…) y ferviente defensora de la formación y de quienes entregan su vida a la labor docente, como tuvimos ocasión de comprobar personalmente en su reciente visita a Jerez.

Nicolás Soro, Teodoro Miciano, Carlos Gallegos, Muñoz Cebrián, Fernández Lira, Manolo Daza, Joaquín Cañete y Mª Manuela Pozo, Pinto y Prieto y otras tantas personalidades artísticas han ido transmitiendo generación tras generación los entresijos de una pasión que hacen de Jerez un lugar privilegiado en el mundo de la Cultura y avalan el reconocimiento que en nuestros días gozan nuevas oleadas de artistas de máxima actualidad y relevancia certificada, reforzando de esta manera la apuesta por la capitalidad europea de la cultura.

Aprender es dejarse cautivar por una fuerza interna que nos lleva a valorar lo que observamos y cuestionamos, es incidir en algo establecido pero con un enfoque innovador.

Enseñar es compartir lo que hemos descubierto añadiendo nuestra pátina personal como resultado de comparar lo que parecía absoluto con interpretaciones diversas que aportan visiones diferentes y obteniendo conclusiones.

Educar es transmitir la preocupación por el bien común mientras buscamos la identidad personal y nuestra razón para existir mediante un modo de vida digno.

Las circunstancias vitales no siempre (casi nunca) hacen fácil la tarea o así nos lo parece, pero hay que reinventarse continuamente para aprovechar los escasos momentos de plenitud.

Y ahora, a estudiar, que los exámenes se avecinan y ya mismo tenemos que elegir qué haremos el próximo curso.

Aprendamos de quienes saben. Enseñemos lo que hayamos podido aprender.

Sigamos con la mente muy abierta lo que ocurre a nuestro alrededor y asomémonos lo justo a los aparatos que nos permiten el acceso a tanta información no siempre bien contrastada.