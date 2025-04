Aramark movilizará en torno a 400 personas para ofrecer el servicio de restauración del Gran Premio de España en Jerez

Aramark ultima los detalles del servicio de restauración que se ofrecerá durante el Gran Premio de España de MotoGP 2025, que acoge el Circuito de Jerez-Ángel Nieto este fin de semana. Este es el mayor evento de motociclismo de los celebrados en España y cita de referencia para todos los aficionados a este deporte.

Durante el fin de semana del Gran Premio, el Circuito recibe a más de 180.000 personas, lo que exige un amplio operativo por parte de Aramark. Como responsable del servicio de restauración del Circuito desde 2016, el proveedor desplegará más de 20 puntos de venta situados estratégicamente en las instalaciones para el servicio a público, además de gestionar el servicio de hospitalidad.

Para ello, la compañía movilizará alrededor de 400 personas para prestar el servicio, procedentes de sus equipos en Jerez, Cádiz, Sevilla y otras provincias.

El montaje de este gran operativo es posible por la experiencia de Aramark en la gestión de grandes eventos de ocio y entretenimiento a nivel nacional. Sus equipos están presentes en los principales estadios, arenas y circuitos de velocidad, como éste o el de Cataluña.

Una oferta variada

Aramark ha diseñado una oferta transversal que incluye los favoritos de los fans y que combina una gama de bocadillos fríos y calientes, hamburguesas y perritos calientes, amplias opciones de bebidas y snacks, además de puntos estratégicos de refuerzo con una oferta más fresca y saludable, como vasitos de fruta cortada o smoothies de sabores.

En lo que respecta al servicio de hospitalidad en zona VIP, Aramark proporcionará aproximadamente 1.500 servicios diariamente, distribuidos en diferentes zonas, entre las que se incluye la terraza Gold del Restaurante KM0, que gestiona Aramark y está ubicado en la tribuna x1.

En este espacio se prestará especial atención a la gastronomía local y su vinos, y los fans podrán disfrutar de una experiencia gastronómica con una gran variedad de degustaciones y menús, desde platos calientes como arroz negro con alioli de ajo negro y carne mechada con ajada y cítricos, hasta deliciosos postres como tartaletas de queso fluido con frutos rojos o mini chocolates.

Un servicio sostenible

En línea con el compromiso del Circuito de Jerez con la sostenibilidad, y la estrategia de Aramark en este ámbito, que se enmarca dentro su plataforma Be Well. Do Well., la compañía donará el excedente de alimentos que se produzca durante el evento a la ONG Tharsis Betel, así como un plan de recogida selectiva de residuos, para su correcto reciclaje.

Además, colaborará con el Circuito en su declaración de emisiones de CO2 de alcance 3, facilitando la información a tal efecto.