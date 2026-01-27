Archivo Municipal de Jerez, el "patito feo de todos los gobiernos municipales"

La riqueza patrimonial que guarda el Archivo Municipal de Jerez "continúa a la espera de mejores instalaciones para su conservación". Casi un año después de que el Gobierno municipal informara sobre la propuesta de traslado del Archivo Municipal a las antiguas bodegas de Díez Mérito, "que albergarán estas instalaciones de una forma centralizada, capaz y suficiente para prestar estos servicios de forma adecuada", apuntaba el Ayuntamiento en nota de prensa, "seguimos sin noticias al respecto. No hay novedades, no se mueve nada", denuncian expertos y usuarios de este espacio de la plaza del Banco.

Por entonces, desde el consistorio jerezano destacaban que dicho traslado respondía "a la necesidad de contar con unas dependencias dignas y adaptadas a las necesidades de espacio y de las condiciones propias de este servicio. De esta forma, el edificio constará de dos partes o zonas de uso diferenciadas: una de uso administrativo y otra de depósito de fondos". Un proyecto que está incluido en la lista de iniciativas que optan a hacerse realidad a través de los 11,9 millones de fondos europeos que recibirá Jerez para acometer obras hasta 2030.

Estas fuentes ponen el acento en la "falta de personal para atender a los usuarios, así como para llevar a cabo toda la catalogación y digitalización que requieren los documentos que allí se encuentran y van llegando. Asimismo, se acaba de contratar a una persona que cubriría la plaza de dirección del Archivo, una persona que viene desde cero, sin conocimientos previos del propio Archivo, aunque el proceso haya sido transparente y legal, y que se va a encontrar con la actual situación del Archivo, que es bastante preocupante, por no decir otro calificativo".

Hay que recordar que en julio de 2022, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, desde su Delegación Territorial en Cádiz, remitió al Ayuntamiento de Jerez un duro informe técnico sobre el Archivo Municipal de Jerez, tras la denuncia realizada precisamente por el PP, el mes de abril del mismo año, sobre el estado de conservación del mismo. Por ello, el 2 de junio de 2022 se procede por parte de personal inspector a la visita técnica a las dependencias del Archivo del Ayuntamiento de Jerez "con el fin de comprobar su estado de conservación", y que está distribuido en tres ubicaciones diferentes: las dependencias centrales que comparte edificio con la Biblioteca Municipal, los sótanos del edificio principal del Ayuntamiento jerezano y los sótanos del edificio de la estación de autobuses de Jerez. Todo quedó en una infracción leve, una multa "y una serie de mejoras-parcheos técnicos en las instalaciones que no son los necesarios para que funcione adecuadamente. En algunos de estos sótanos en los que se reparte la documentación hay que entrar con botas y mascarilla porque la humedad es brutal".

Estos expertos aplauden la propuesta de traslado del Archivo a Díez Mérito: "Sería una buena elección, tanto por su ubicación, como por la presencia que le daría a la propia entidad de un Archivo de estas características. Tendría capacidad para albergar los archivos tanto históricos como los administrativos y crecer en un futuro. Pero eso así, si se hace el traslado, que no se demore en el tiempo y suponga, por otra parte, el cierre durante varios años de la actual sede para hacer la mudanza".

Estas mismas fuentes critican además las condiciones de investigación en el Archivo, "donde hace mucho frío o mucho calor, las sillas son incomodísimas... Y bueno, que la consulta de ciertos documentos que no están digitalizados pues los está deteriorando bastante. Poco se puede hacer con el personal que hay en el Archivo, con las jubilaciones no cubiertas de los últimos años".

Califican asimismo el Archivo como "el patito feo de todos los gobiernos municipales. Nadie ha querido hacer nada por él. Cuando han podido, han preferido invertirlo en flamenco. Que está muy bien también, pero sin dejar al archivo en el olvido. Unos tantos y otros tan pocos... Y todo esto, cuando queremos ser capital cultural".

La solución, apuntan, "pasa por que el Ayuntamiento de Jerez se tome en serie que al Archivo le hacen falta unas instalaciones dignas y adecuadas". Ponen como ejemplo las instalaciones del Archivo de Rota, llevadas a cabo con fondos municipales y fondos europeos. "¿Acaso Jerez no lo podría hacer?". Al hilo, recuerdan que el sistema de bibliotecas del Ayuntamiento de Jerez "está totalmente dejado de la mano de Dios, tanto la Central como la de los barrios. Y de cara a una capitalidad cultural dista mucho... Es más, debería avergonzar cómo están algunas dependencias culturales".