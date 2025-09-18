Arrancan las obras de remodelación del IES Lola Flores

Una de las clases del grado de cocina, que se ha impartido en el centro social de La Granja.

El fin de las aulas prefabricadas en el instituto Lola Flores es ya un hecho. Las obras de remodelación del IES han dado comienzo esta mañana de jueves 18 de septiembre cuando la empresa Vialterra Infraestructuras S.A. ha iniciado los trabajos, si bien es cierto que de manera oficial no lo harán hasta este viernes.

A partir de ahora serán 18 meses, o al menos así se estipula en el plazo de ejecución, de movimientos de todo tipo en el centro educativo, cuyo equipo directivo ha preparado a conciencia el que será un curso diferente al resto por el hecho de coincidir con las obras.

Los primeros movimientos se han podido apreciar este mismo jueves, cuando el alumnado del grado de Cocina se ha desplazado hasta el Centro Social de La Granja, un espacio que ha sido cedido por el Ayuntamiento para este fin. Hay que recordar que durante la realización de la obra no habrá que reubicar al alumnado, a excepción de este primer mes de trabajos, en los que la empresa constructora deberá mover las aulas prefabricadas a otro lugar del instituto.

No hay que olvidar que el nuevo edificio irá ubicado en el sitio en el que actualmente están situadas las diferentes aulas prefabricadas, que en este primer mes se trasladarán a una zona próxima. Durante ese tiempo, el alumnado de Cocina, tanto del grado medio como los del grado superior, darán sus clases en el centro social, volviendo, una vez recolocadas las prefabricadas, al instituto.

El proyecto del nuevo edificio cuenta con un presupuesto de 3.519.414,39 euros y está incluido en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía FEDER 2021-2027.