El Arroyo Buitrago sigue su curso y no será necesaria actuación de emergencia en la CA-3113

El comportamiento del Arroyo Buitrago, descongestionando el tapón que hacía que el agua afectara a la carretera CA-3113 y a la barriada de Las Pachecas, ha sido finalmente favorable y ha conseguido mantener su curso sin obstáculos.

De esta manera, no será necesaria la obra de emergencia que este lunes planteaba la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, para solucionar el taponamiento de la vía. Cabe recordar que ante el estado de esa vía y la obstrucción que suponía, la alcaldesa, en contacto con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, responsable de esa carretera que conecta Jerez con Puerto Real, había comunicado la posibilidad de actuar sobre la citada infraestructura para facilitar la conducción del agua y reconstruirla después pero dadas las nuevas circunstancias, el arroyo desagua bien y su curso va rápido, no será necesaria esta intervención de urgencia.

La situación en la zona rural mejora con el paso de las horas, siendo testigo de cómo el río Guadalete ha bajado en casi dos metros su nivel durante las últimas 48 horas, dato que viene a demostrar que su cauce presenta buenas condiciones para la circulación del agua.

En este sentido, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Desarrollo Rural, ha efectuado diversas actuaciones centradas en la limpieza de cauces, caminos rurales, cunetas y arroyos desde noviembre de 2024 y a lo largo de 2025, labores que han supuesto una inversión de 340.744,35 euros en términos globales y que han posibilitado que, una vez han cesado las lluvias y se han llevado a cabo los desembalses necesarios, el río siga su cauce con normalidad tras el tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Cádiz durante las últimas semanas.

En referencia a estas intervenciones, las desarrolladas en noviembre y diciembre de 2024 a consecuencia de la DANA alcanzaron los 85.411,61 euros, mientras que las de mantenimiento ordinario alcanzaron los 55.377,82 euros durante 2024. Además, un total de 79.939,86 euros fueron los destinados en 2025 a las emergencias ocasionadas por las borrascas ‘Jana’ y ‘Konrad’ y una partida de 120.015,06 euros ha sido la invertida a lo largo del año pasado en la conservación y mantenimiento ordinario de la zona rural, con especial interés en la limpieza de arroyos.