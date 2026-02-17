Jerez inicia la fase de recuperación en el Plan Territorial de Emergencias Local

La alcaldesa y los delegados, durante una de las visitas a la zona inundada, días atrás.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, decretó anoche el cambio del Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez) a Fase de Recuperación desde las 21 horas de este lunes y hasta que se solucione la vuelta a las viviendas de los vecinos afectados por la subida de la cota del río Guadalete que obligó a pasar a la situación Operativa 2 el pasado 29 de enero a las 10 horas.

Este cambio de fase coincide con el de la Junta de Andalucía, decretado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que a las 18.44 horas ha pasado a fase de recuperación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, una vez concluido las actuaciones de emergencias.

Tanto Ayuntamiento de Jerez como Junta de Andalucía, en coordinación con la Diputación de Cádiz, el Gobierno Central y el resto del dispositivo, centran ya todos sus recursos en trabajar en la recuperación de la normalidad en toda la zona afectada.

Hay que recordar que el caudal del Guadalete ha descendido de manera rápida en las últimas horas, habiendo salido del nivel de peligro durante este lunes y encontrándose ahora por debajo de los tres metros. Esta mejora ha permitido la vuelta de los vecinos de Las Pachecas y de Los Cejos del Inglés que llevaban 18 días desalojados.