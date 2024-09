Arte en Jerez que busca otras respuestas

El espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’ acogió este jueves la inauguración de la exposición ‘Pareidolias’, de la que es autor el pintor jerezano Jesús Rosa. La muestra se podrá visitar hasta el 25 de octubre, de 18 a 20 horas. Los sábados y domingos permanecerá cerrada.

Una cita en la que el artista exhibe una nueva versión de sí mismo, “ya que he llevado mi pintura a un terreno más onírico. Intento jugar con eso, con obras que llamen la atención y que el espectador se haga preguntas, que es para mí lo importante. Tengo una pintura que es muy identificable con mi persona y con mi forma de creer”.

La presentación contó con la asistencia de numeroso público, así como familiares, amigos y compañeros de profesión del artista, que fueron recibidos con palabras de bienvenida por el director de este Diario, Daniel Lamparero. Asimismo, acudieron las delegadas municipales Carmen Pina y Yessica Quintero y el crítico de arte y comisario de la sala, Bernardo Palomo.

Un nombre, ‘Pareidolias’, que hace también “alusión a lo que aquí se muestra: parece que es, pero luego no es... Y que el observador se cuestione. ¿Por qué cascos de gladiadores? ¿Quién hay detrás? ¿Yo mismo? ¿Es un crucificado? No, no lo es”. La mayoría de las obras expuestas son de reciente creación y cuadros que el autor ha retomado después de cierto tiempo para la ocasión.

Jesús Rosa agradeció al Diario la oportunidad de exponer, por segunda vez, en la sala. Una iniciativa, ‘ArteaDiario’, que calificó de heroica, “un referente en Jerez, donde debería haber más espacios expositivos como este”. Asimismo, dio las gracias por la presencia municipal en la inauguración y ensalzó además la labor de Bernardo Palomo, “una figura muy importante en el arte, sobre todo en la ciudad, y un gran impulsor de artistas”.

Por su parte, Bernardo Palomo dijo sentirse “muy feliz” por esta concurrida inauguración y dijo que Jesús Rosa “es un pintor tremendamente conocido, apreciado y respetado en la profesión. Su sempiterna amabilidad, su trato exquisito, su bonhomía y, por supuesto, su particularísima obra le hacen ser querido como artista y como persona”. “Su pintura -añade- refleja contundentemente ese apasionante mundo al que el artista imprime un especial sentido. Lo real juega con lo imaginado a una especial rueda donde todo es posible”.

Carmen Pina dio las gracias al Diario y a Jesús Rosa “por esta exposición, que viene a enriquecer la cultura en la ciudad. Todo suma en un momento además en el que estamos apostando por la Capitalidad Europea de la Cultura 2031”.

Al terminar la presentación de la exposición se brindó con un jerez de honor gracias a la colaboración de ‘Venenciadores SL’ del jerezano Jesús Rubiales.