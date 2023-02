El artista jerezano Pepe Gámez se abre camino al éxito con 'On My Way'

Después de crecer admirando y aprendiendo de sus artistas favoritos, a sus 20 años, el artista jerezano Pepe Gámez ha querido reunir todas sus mejores habilidades. Con fuerza irrumpe en la industria musical con su primera y sólida propuesta donde el baile es una de las piezas fundamentales.

Pepe Gámez ofrece un sonido influenciado por géneros como el pop y el trap. ‘He knows what he wants’, así da nombre a su primer sencillo con el que afirma que quiere mostrar al mundo que realmente sabe lo que quiere y necesita.

’On my way’, es el primer EP del artista. En él recoge sus primeros singles ‘He Knows What He Wants’, ‘Bad Vives’, su último lanzamiento ‘Watch out’, ‘Someone to love’, y la canción que da nombre al proyecto: ‘On My Way’.

Como indica el nombre del primer trabajo del artista Pepe Gámez, 'On My Way', espera que este sea la llave que le abre la puerta al camino para lograr triunfar.