Artistas de Jerez y Haro unen sus caminos a través de las Fiestas de la Vendimia

Los Claustros de Santo Domingo acogen desde este viernes 5 de septiembre y hasta el próximo día 14 una exposición artística pictórica que servirá de unión entre las localidades de Haro, en La Rioja, y Jerez.

Veinte artistas, diez de Jerez y diez de Haro, han cedido sus obras para configurar una muestra que tendrá su continuación la próxima semana en la localidad riojana, donde paralelamente a esta en Jerez, se inaugurará otra de las mismas características.

Se trata de una exposición con protagonismo exclusivo de la pintura moderna, en la que encontramos estilos que van desde la figuración, a la abstracción pasando por el surrealismo y el expresionismo.

Como representantes del mundo del arte de Haro participan en la muestra Carlos Rosales, Rafael Pérez, José Uríszar, Carmelo Hernando, Juan José Tubía, Verónica Abaigar, Jesús Santamaría, José M. Rodríguez Arnáez, Jose Antonio Olarte y Andrés Gil Imaz.

Por su parte, los artistas jerezanos que forman parte de esta muestra colectiva son Jesús Rosa, Manuel del Valle, María Luisa Rey, Mario Naranjo, Pepe Márquez, Pilar Estrade, Roberto Barba, Willie Márquez, Jesús Jiménez y Concha Muñoz.

La exposición, que se inaugura este viernes a las ocho de la tarde, se podrá visitar hasta el día 14 de martes a viernes de 10 a 13 horas y de 19 a 21 horas, mientras que los sábados, el horario será de 9 a 13:30 horas.

Hermanamiento

La vinculación entre Haro y Jerez es, tal y como reconoció la alcaldesa María José García-Pelayo, durante la presentación de las Fiestas de la Vendimia, viene de largo. De hecho, “fuimos las dos primeras ciudades de España en tener luz eléctrica-indicó la primera edil jerezana-. Jerez en 1890 gracias a la iniciativa privada y gracias sobre todo al sector bodeguero, que actuó como impulsor, pudo dar ese salto y tuvimos las primeras 22 farolas con luz eléctrica, y desde ahí Jerez se convirtió en una ciudad potente desde el punto de vista industrial, porque era una ciudad moderna en sus infraestructuras, que había conseguido antes tener el primer ferrocarril, y ahí dimos una lección de valentía al mundo”.

Así, además de esta exposición colectiva, durante la presente semana la localidad riojana dedica catas y actos a Jerez. En concreto, para hoy viernes hay prevista una cata de finos de Jerez y de Haro, en la que participará el enólogo de Bodegas Lustau, Sergio Martínez. Además, habrá charlas para explicar los dos sistemas de crianza que se llevan a cabo en ambas ciudades, por un lado el sistema de soleras y criaderas de Jerez y por otro, las trasiegas manuales que se practican en Haro desde hace más de un siglo.

La próxima semana, Jerez ha preparado diversas actividades en torno a este hermanamiento, en las que se incluirá, el 12 de septiembre, una recepción oficial en el Ayuntamiento a las autoridades riojanas, la inauguración de una farola conmemorativa en la plaza Monti, un encuentro gastronómico y degustación en el Tabanco El Pasaje o un mural conmemorativo en la calle Ferrocarril.