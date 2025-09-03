'De Copa en Copa' en los Claustros y las 'Catas Magistrales' en el Alcázar comienzan este jueves en Jerez

Una nueva edición del ciclo 'De Copa en Copa', organizado por el Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Regulador, arranca este jueves, a las 20.30 horas, en los Claustros de Santo Domingo, con entrada libre hasta completar aforo. Se trata de uno de los ciclos organizados en el marco de las Fiestas de la Vendimia con gran afluencia de público, dedicado a la exposición y muestra de vinos de las denominaciones de origen 'Jerez-Xérès-Sherry' y 'Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda' de multitud de bodegas, con posibilidad de degustación de los mismos en los diferentes stands y todo ello amenizado por un acompañamiento musical.

'De Copa en Copa' se celebrará hasta el sábado 6, siendo el horario de apertura el siguiente: jueves, 4 de septiembre de 20:30 a 24:00 horas; viernes, 5 de septiembre de 20:30 a 24:00 horas; y sábado, 6 de septiembre, de 12:30 a 15.00 horas.

Cabe señalar que el mismo sábado, de 21.00 a 00.30 horas, también en los Claustros, y junto al Consejo Regulador, tendrá lugar la celebración de la Brandy Mixing Night, una muestra de coctelería y música en directo junto a actividades y promociones exclusivas.

Catas Magistrales en el Alcázar

Asimismo, este jueves a las 20.30 horas, comienzan las 'Catas Magistrales', en el Patio de Armas del Alcázar de Jerez. Este jueves será el turno de Bodegas Díez Mérito; el viernes, 5 de septiembre, será el turno de Cayetano del Pino, el sábado, 6 de septiembre, de Bodega Valdespino; el domingo, 7 de septiembre, de Bodega Williams & Humbert; el jueves, 11 de septiembre, de Bodega Lustau; el viernes, 12 de septiembre, de Bodegas Fundador; y el sábado, 13 de septiembre, de Bodega González Byass.

Se trata de un encuentro anual en torno a los vinos de Jerez y a sus múltiples posibilidades de maridaje con la mejor cocina de nuestra zona. El número de plazas es limitado, sujeto a reserva previa.

Conciertos y actividades para familias

En cuanto a actividades culturales, el viernes comienzan las actividades infantiles, organizadas por la Sociedad Jerezana del Vino y el Ayuntamiento de Jerez. El viernes y el sábado tendrán lugar en la plaza del Arenal, a las 19:00 horas, un cuenta cuentos y, a las 20:00 horas, la pisa de la uva infantil.

Igualmente, el viernes, y dentro del ciclo 'Versión en Rama' actuará 'Doctor Simago', tres músicos jerezanos que se han juntado para versionar las canciones que han escuchado y disfrutado toda la vida, en la plaza Belén. Una coctelera musical en la que sonarán el mejor pop-rock nacional e internacional de siempre. 'Los Mundos de Yupi' ocuparán el escenario de plaza Belén el sábado, 6 de septiembre, con el mejor pop-rock español desde los años 80 hasta hoy, lo que sin duda hará disfrutar a varias generaciones. Ambas actuaciones comenzarán a las 21.30 horas.

VI Festival de Magia de Jerez

Dentro del marco de las Fiestas de la Vendimia, destaca otra de las citas más esperadas por el público, se trata de la sexta edición del Festival de Magia de Jerez, que se celebrará del viernes al domingo en la Sala Compañía y Damajuana. Este evento, que ya se ha convertido en una tradición anual, promete llenar de asombro y alegría a todos los asistentes con la participación de magos destacados de toda España.

El festival invita a vivir la magia en todas sus formas. Con galas de primer nivel, un concurso nacional, espacios de encuentro y un reconocimiento histórico a Juan Tamariz, el Festival de Magia de Jerez consolida su posición como uno de los eventos mágicos más importantes del panorama nacional.

El festival está diseñado para ofrecer dos formas de participación:

Público mago con acceso completo a todas las actividades del festival, incluyendo galas, conferencias, feria mágica y encuentros de convivencia, y público general con acceso a los espectáculos programados en el Teatro Sala Compañía (5 y 6 de septiembre, 21:00 horas) y al Concurso Nacional de Magia en Damajuana (6 de septiembre, 16:00 a 20:00 horas, con entrada libre).

Gala de magia – Sala Compañía:

Viernes 5 de septiembre, 21:00 horas

Artistas: Francis Zafrilla y Martilda

Presenta: Bernabé

Sábado 6 de septiembre, 21:00 horas

Artistas: Manu Vera y Jessica Guloomal

Presenta: Shenodini

El sábado 6 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas tendrá lugar el Concurso Nacional de Magia en Damajuana, en el que jóvenes talentos y magos consolidados mostrarán sus mejores números ante público y jurado. Un espectáculo gratuito y abierto al público, donde los artistas intentarán hacerse con el Premio FEMAJE 2025.

El VI Festival de Magia de Jerez también rendirá homenaje a una de las figuras más grandes de la historia de la magia: el maestro Juan Tamariz. La organización otorgará el galardón 'La Venencia Mágica 2025', símbolo de la unión entre Jerez y la magia. Por motivos personales, el propio Tamariz no podrá acudir, pero asistirá su hija Ana Tamariz, directora de la reconocida Escuela de Magia de Madrid, que recogerá el reconocimiento en su nombre.

Las entradas para las galas y el festival ya están disponibles en la web oficial y con el código promocional FEMAJE25, cada entrada contará con un descuento directo de 2 euros. Además, durante las galas en el Teatro Sala Compañía, algunos asistentes podrán llevarse regalos especiales gracias a los patrocinadores del festival. Se realizarán sorteos en vivo y en directo en cada función, lo que garantiza emoción añadida y muchas sorpresas para los afortunados.