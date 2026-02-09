Asaja Cádiz cifra en 527 millones de euros las pérdidas en el campo de la provincia

Asaja Cádiz han llevado a cabo una primera estimación de los daños causados por las sucesivas borrascas en el campo de la provincia, teniendo en cuenta que las lluvias aún no han finalizado, los campos siguen inundados y no se puede entrar en los mismos, y por tanto, podrían ser mayores los daños finales.

El conjunto de la provincia de Cádiz, con las producciones agrícolas existentes a la fecha, ha sufrido daños valorados en 519 millones de euros, desglosados de la siguiente forma:

La producción agrícola perdida , es decir; la que estaba en el árbol o cultivo y que no se va a poder comercializar, asciende a 180 millones de euros.

Por otro lado existen cultivos leñosos (cítricos, aguacates, olivos) que habrá que reponer, ya que han muerto por asfixia radicular o literalmente han sido arrancados por la fuerza de la corriente del agua o por los vientos huracanados que también hemos sufrido. Estos daños conllevan unos costes de reposición de cultivos leñosos cifrados por Asaja Cádiz en 115 millones de euros para una superficie a replantar de más de 7.000 hectáreas en toda la provincia.

El lucro cesante, entendido como la pérdida de ingresos futuros que sufre el agricultor desde el momento en que se pierde la plantación hasta que la nueva plantación alcanza de nuevo la plena producción. Y estimado en 224 millones de euros.

En cuanto a los cultivos afectados, la Campiña ha sufrido daños en cultivos de cereales de invierno, en invernaderos; hortícolas (zanahoria y patatas, principalmente) y daños en cultivos de cítricos y aguacates, totalmente inundados, en la ribera del Guadalete, así como plantaciones de olivar superintensivo, cuya aceituna estaba ya cosechada, pero cuyos árboles habrá que reponer.

En la Sierra de Cádiz se han visto severamente afectados los cereales de invierno y la aceituna del olivar de sierra que, a la fecha, quedaba en el árbol un 20% todavía pendiente de recolectar.

En la Costa Noroeste, las borrascas han destrozado los invernaderos, provocando su desmantelamiento e incluso, en algunos casos, el derrumbe. También los temporales de lluvia han dañado cultivos de flor cortada y hortícolas por la saturación de la capa freática del acuífero. Ello ha provocado “inundaciones constantes” y la pudrición de los cultivos. En este caso, “los daños en la flor cortada se han producido, además, en vísperas del día de San Valentín, cuando el sector se encuentra en uno de sus momentos más fuertes del año en cuanto a ventas, que no van a poder producirse”.

En el Campo de Gibraltar, han resultado dañados, principalmente, cítricos y aguacates, que han quedado totalmente inundados durante muchos días, y que hoy todavía siguen inundados por el desbordamiento del Guadiaro y Hozgarganta. Y en La Janda, además de los cereales de invierno, han resultado dañados cultivos hortícolas tanto en invernadero como al aire libre, así como olivar superintensivo y aguacate.

Esta estimación realizada por los técnicos de Asaja Cádiz no incluye daños en infraestructuras, y se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes factores: superficie inundada, cultivos existentes a la fecha en el campo gaditano, tiempo de permanencia de los mismos debajo de agua y la sensibilidad a la asfixia radicular, que se produce cuando el suelo permanece saturado de agua durante demasiado tiempo, como es el caso.

A esta primera estimación de pérdidas económicas “hay que sumar las que vendrán estos próximos días, pues el exceso de lluvia conlleva que haya que abordar mayores gastos en tratamientos fungicidas contra hongos, la pérdida de oportunidad por no poder sembrar cultivos de primavera en algunas parcelas, así como pérdidas de ayudas PAC”.

En el apartado de ganadería, los ganaderos han tenido que asumir un sobrecoste muy importante para alimentar al ganado con piensos, al no poder pastar por las inundaciones. Teniendo en cuenta las cabezas de ganado existentes y los días que ha sido imposible que los animales pastorearan, la organización cifra las pérdidas por sobrecostes de alimentación de la ganadería en unos 8,3 millones de euros. Todo ello, sin tener en cuenta los animales que han muerto estos días.

Zona Catastrófica, ayudas y la conexión hidráulica

Este primer informe de estimación de pérdidas se ha enviado ya a la Delegación provincial de Agricultura y a la Consejería, “para que sepan de primera mano” las pérdidas sufridas en el campo gaditano.

La organización agraria confía en que la Junta de Andalucía, como ya ha manifestado su consejero de Agricultura, habilite “ayudas directas e indirectas a todas las explotaciones afectadas”, que se tramiten de forma fácil y cuyo dinero llegue de forma ágil a todos los agricultores y ganaderos afectados. Al mismo tiempo es necesario también ayudas para el arreglo de infraestructuras, como caminos rurales, al tiempo que solicita se declare como zona catastrófica toda la provincia de Cádiz.

Por otro lado, Asaja Cádiz pide que todos los ayuntamientos de la provincia soliciten al Gobierno central la declaración de Zona Catastrófica, que este la conceda de forma inmediata y que se pueden habilitar todas las ayudas posibles, desde ayudas directas a agricultores y ganaderos, a bonificaciones y exenciones fiscales o aplazamientos, además de otras medidas.

Asimismo, Asaja Cádiz ha acogido “con gran satisfacción” las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su visita estos días atrás a Jerez, sobre el proyecto para la conexión, tan demandada por la asociación, entre los embalses de Bornos y Guadalcacín.

Desde Asaja Cádiz “esperamos que la empresa adjudicataria para estudiar las alternativas técnicas y económicas de esta conexión tenga los resultados lo antes posible, si puede ser antes de final de verano, y que la ejecución del proyecto no se demore y empiece antes de finalizar este año 2026”.