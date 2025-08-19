Asaja pide ayudas concretas destinadas al viñedo del Marco de Jerez

ASAJA-Cádiz ha advertido este martes 19 de agosto de que la ola de calor que ha elevado los termómetros hasta 45,8 grados en Jerez ha provocado graves daños en la uva aún no vendimiada del Marco, con pérdidas de hasta el 50% de la producción, y ha reclamado a las administraciones ayudas específicas para el sector vitivinícola.

Según ha señalado en un comunicado la organización agraria, las altas temperaturas, unidas al viento de levante, han acelerado la pasificación de la uva sin que llegara a madurar. "Han sido dos semanas de elevadísimas temperaturas, insólitas, que han secado el caldo de la uva y reducido la cosecha a la mitad", ha explicado.

ASAJA-Cádiz ha recordado que esta situación se suma a los daños provocados por la plaga de mildiu tras las lluvias de primavera, que ya había recort ado entre un 30 % y un 50 % la producción de este año y obligado a realizar hasta ocho tratamientos fitosanitarios, muy por encima de los dos habituales.

La Junta de Andalucía habilitó en su día una línea de ayudas por adversidades climatológicas, no específicas para el viñedo, cuyo plazo expiró a principios de julio y que está previsto se abonen a finales de año, sobre lo que ASAJA ha señalado que valora ese apoyo pero que la situación actual requiere medidas extraordinarias.

Por ello, la organización ha pedido "sensibilidad" a la Consejería de Agricultura y al Ministerio para que activen ayudas concretas destinadas al viñedo del Marco de Jerez, "donde muchos viticultores se han quedado sin apenas producción tras una campaña dramática que se suma a varios años de cosechas muy bajas por motivos climatológicos".