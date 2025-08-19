La reducción de producción de la vendimia de 2025 será superior al 30%

El Consejo Regulador del Vino ha confirmado que "la reducción de producción" de la vendimia de este 2025 será superior al 30%, cifra que se había estimado como previsión antes del inicio de la misma. Inicialmente, las distintas organizaciones sectoriales habían hablado de un recorte de casi un tercio de la misma, una cifra que parece será mayor tras los datos que arrojan los lagares.

El principal problema se debe a la proliferación del mildiu, un hongo que ha asolado gran parte de los pagos de interior del marco. No obstante, el fuerte calor de estos últimos días de agosto ha provocado también una caída de la ya mermada producción, dando como resultado una quita mayor.

Tras casi veinte días de vendimia, ya que los primeros pagos se recogieron a principios de agosto, el Consejo ha hecho una primera estimación, comprobando la situación. "Aunque todavía no tenemos datos definitivos, sí estamos viendo que la merma será superior al 30%. Aún es pronto para dar cifras, pero el consenso general es que estará entre el 40 y el 50%", asegura César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Vino y el Brandy de Jerez.

A día de hoy, casi la totalidad de los la lagares están funcionando. Tan sólo faltan algunos de la zona de Chiclana, ya que el resto, tanto de Jerez, como de Sanlúcar, Rota, Trebujena, Lebrija, El Puerto y Chipiona, se encuentran a pleno rendimiento. Incluso muchos de ellos ya han finalizado el proceso.

Hay que recordar que la vendimia de este 2025 ha sido un tanto particular, ya que de las abundantes lluvias caídas sobre la provincia auguraban una cosecha importante. Bien es cierto que dentro esas buenas perspectivas estaban condicionadas por "la presencia de menos racimos, pero más voluminosos y más grandes, lo que se conoce con el nombre de composidad", explica José Manuel Malvido, ingeniero de viñas del Grupo Estévez.

Sin embargo, las lluvias de finales de abril y sobre todo de mayo trajeron como consecuencia la proliferación del mildiu, un antiguo conocido de los pagos del marco. "Al estar las viñas en plena floración, el daño ha sido mayor, afectando al cincuenta por ciento de los racimos que tenían las cepas", añade Malvido.

El colofón a los problemas ha llegado con estas calores de agosto. "Date cuenta que nos hemos llevado más de diez días con un calor abrasador y eso ha provocado que muchos racimos hayan sido afectados por lo que llamamos botrytis, un hongo que pudre las uvas y que ha significado una merma más".

En cuanto a la merma de producción, y aunque el consenso general es que la media será superior al treinta por ciento, la realidad es que en muchos pagos la reducción ha llegado incluso al 70%, sobre todo en los pagos de interior y especialmente en el viñedo ecológico, con el que se ha cebado dicho hongo. En cambio, los pagos más costeros, como el caso de Sanlúcar, la producción no ha tenido tanta merma, un hecho que puede compensar el total.

Muchos bodegueros de la zona aseguran que no recuerdan un año como éste en cuanto a las consecuencias mildiu, si bien es cierto que a nivel de producción los últimos años, debido a la sequía, tampoco fueron demasiado excelsos.

Más de 22 millones de kilos molturados

Según el último parte de vendimia del Consejo Regulador, hasta el pasado lunes 18 de agosto se habían molturado cerca de 22 millones de kilos de uva en los 29 lagares que ya han iniciado su actividad. En cuanto a la graduación media hasta el lunes se sitúa en 12,38º baumé.