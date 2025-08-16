Así se prepara Jerez para frenar el virus del Nilo

El Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez sigue manteniendo y actuando en el refuerzo de la vigilancia en nivel 4 (sin afección a seres humanos) por el virus del Nilo, habitual en época estival, trabajando para prevenir de manera coordinada con la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía y la empresa Lokímica, adjudicataria del servicio contra las plagas en todo el término municipal.

Tanto la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, que dirige Jaime Espinar, como la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, mantienen activado el denominado ‘Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores’ respecto al virus del Nilo en todo el término municipal.

De esta manera, y en coordinación con la empresa encargada del control de plagas a nivel municipal, Lokímica, se viene actuando en función del citado Plan en las zonas estancadas de agua, humedales, fuentes y aledaños, a fin de establecer medidas preventivas, realizando labores de muestreo de mosquitos mediante trampas que se revisan de forma quincenal para la monitorización de las densidades poblacionales de los diversos géneros de mosquitos presentes en el municipio.

¿Cómo prevenir que aparezcan en el campo?

Evitar obstrucciones en acequias y mantenerlas limpias de cañas para que pueda circular el agua y los depredadores naturales

Mantener los campos y jardines libres de maleza (sobre todo de cañas y carrizo) para que la vegetación no sirva de refugio para los adultos

Clorar las balsas de riego, piscinas y sifones con agua estancada, o introducir depredadores naturales como peces o anfibios

Potenciar el control biológico, respetando a especies como vencejos, golondrinas, murciélagos, peces, anfibios y pequeños reptiles. También se pueden instalar cajas-nido para algunas especies en las parcelas

Evitar los recipientes que puedan acumular agua, com cubos, bidones, garrafas, platos, macetas...

Revisar canaletas y sumideros: mantenerlos limpios y, si acumulan agua, utilizar lejía periódicamente

Evitar que se acumule agua permanente debido al riego por goteo, aspersión...

Proteger los pozos y aljibes mediante telas mosquiteras para impedir que los adultos depositen los huevos en el agua

¿Cómo prevenir que aparezcan en la ciudad?

Evitar los recipientes que puedan acumular agua, com cubos, bidones, garrafas, platos, macetas, fuentes..., para que no existan lugares de cría e impedir su reproducción

Manteniendo los niveles de cloro adecuados en las piscinas, balsas y estanques durante todo el año para que no críen allí

Proteger los pozos y aljibes mediante telas mosquiteras para impedir que los adultos depositen los huevos en el agua

Vigilando el riego por goteo que puede dejar pequeños puntos de agua en macetas y platos. Es necesario retirar el agua sobrante del riego de las plantas

Renovar cada dos o tres días el agua de los bebederos de los animales

Despejar canaletas para el agua de lluvia

Revisar los huecos de los árboles tapándolos o vaciando el agua estancada

Echar agua en los sumideros, al menos una vez a la semana, para evitar su estancamiento

Biología el mosquito y principales especies

Es la hembra la que pica, ya que necesita las proteínas de la sangre para fecundar sus huevos, los cuales son depositados en puntos de agua estancada, naturales o artificiales, que suelen estar en propiedades privadas donde el Ayuntamiento no puede acceder a realizar tratamientos.

Ciclo biológico del mosquito. / Ayuntamiento de Jerez

Las principales especies son las siguientes:

Culex pipiens (mosquito común). Es la especie de mosquito más habitual: se desarrollan en grandes masas de agua, sobre todo en aquellas que tienen carácter permanente como balsas de riego (descubiertas o soterradas) y piscinas abandonadas, pero también en acequias con aguas estancadas o sifones de riego, pozos y abrevaderos, estanques, depósitos de agua descubiertos, etc. Son buenos voladores y pueden desplazarse grandes distancias, emitiendo un zumbido característico. Suelen picar por la noche, ya que es cuando se encuentran activos.

Aedes caspius (mosquito de las marismas): propio de saladares y humedales estacionales, el adulto es de talla media (5 mm), color dorado y torso de color claro. Su ciclo vital es similar al del mosquito común. La hembra deposita los huevos aislados sobre el suelo seco en zonas inundables por lluvias. Estos huevos pueden permanecer durante años sobre el suelo hasta que se den las condiciones ideales para su eclosión. Otra especie próxima también frecuente en humedales costeros salobres de nuestra región es Aedes detritus, que tolera incluso mayor salinidad que el mosquito de las marismas. Tiene mayor capacidad de desplazamiento y la hembras son muy agresivas, picando tanto de día como durante la noche.

Aedes albopictus (mosquito tigre): de color negro negro, con rayas blancas en cabeza, cuerpo y patas. Mide alrededor de 5 mm. Las hembras ponen unos 80 huevos cada 5-6 días en las paredes de pequeños recipientes, de manera que cuando sube el nivel del agua se inundan y de ellos salen las larvas. En la práctica estos huevos son tan pequeños como una mota de polvo, por lo que a simple vista pasan desapercibidos. El periodo de mayor actividad es entre mayo y noviembre. Esta especie es un potencial transmisor (vector) de enfermedades infecciosas.

La distribución y abundancia de las especies de mosquitos es consecuencia de las condiciones ambientales y, por tanto, se ven afectadas por las variaciones climáticas y meteorológicas. La incidencia y distribución de enfermedades transmitidas por vectores está creciendo. Desde su detección por primera vez en humanos en 2010, el virus del Nilo occidental (VNO) se considera ya un virus endémico en la zona occidental de Andalucía, con una expansión al resto de la comunidad a través de aves autóctonas.