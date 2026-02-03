Así se preparan los Bomberos ante la previsión de fuerte temporal por la borrasca Leonardo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos y lluvias en Jerez y su campiña para este martes 3 a partir de las 21:00 horas, aviso que se eleva a naranja el miércoles. La situación ha llevado a que el comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía haya decidido decretar la suspensión de la actividad lectiva en todas las provincias de Andalucía salvo en Almería. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido que "se trata de una "situación excepcional" en el que se vivirán "dos ríos atmosféricos en lo que queda de semana", de tal manera que "las zonas que se han inundado en los últimos 50 años, podrán volver a hacerlo en los próximos días".

Ante este escenario, los bomberos se preparan reforzando los parques con más personal, y los bomberos fuera de servicio permanecerán alerta por si es necesario contactarlos para su inminente incorporación. Además, se realiza un mantenimiento preventivo exhaustivo de las motobombas, motosierras y todos los equipamientos que más se utilizan en caso de lluvia y vientos, para achiques de agua y retirada de elementos caídos.

Los bomberos están desplazando camiones y efectivos, de forma preventiva, a distintos puntos de la provincia, o a las zonas donde se prevé mayor riesgo, para que puedan atender y coordinar las incidencias en esa área de la forma más rápida y eficaz, ahorrando mucho tiempo en desplazamientos.

En las zonas más inundables y arroyos, se realiza una inspección previa del terreno para conocer bien la situación y estudiar las previsiones de crecida. Desde los parques se solicita colaboración a los servicios operativos municipales en actuaciones que puedan desempeñar, como la tala y retirada de árboles caídos o con peligro de caída, y así liberar a las dotaciones de bomberos para atender emergencias de mayor riesgo.

Consejos de los Bomberos a los ciudadanos ante el temporal