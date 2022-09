La asociación Bodegas de Sanlúcar negocia un acuerdo con los sindicatos de la Vid

La asociación de Bodegas de Sanlúcar, entre las que se encuentran Barbadillo, Delgado Zuleta, La Gitana, Yuste, Argüeso, La Cigarrera, Barrero, Elías González, Juan Piñero, Barón y Caydsa, se ha reunido este miércoles con la representación sindical para intentar llegar a un acuerdo por el convenio de la Vid.

Los sindicatos han expuesto a los bodegueros sanluqueños la propuesta que aportó el Sercla (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) el pasado martes y por la que se levantó de la negociación la patronal jerezana Fedejerez. Este planteamiento consiste en un un 4,5% a tablas más 0,5% adicional para 2021, 2022 y 2023. La propuesta de mediación supone un 0,5% más anual en la subida consolidada en tablas salariales respecto a la última propuesta presentada por Fedejerez.

Antonio Montoro, secretario provincial de FICA-UGT asegura que "la reunión fue cordial y con buen ambiente", al tiempo que subraya que las bodegas sanluqueñas "vio con buenos ojos la propuesta que rechazó la patronal".

El responsable sindical considera que la posición de los bodegueros sanluqueños, muchos de ellos pequeños, desmonta el argumento expuesto por Fedejerez acerca de que una subida mayor a la ofrecida supondría despidos y cierres "en muchas empresas, sobre todo en las pequeñas", motivo por el que tacha de "farsa" la postura de la patronal bodeguera.

El portavoz de la sociación Bodegas de Sanlúcar confirma que "hay buena sintonía con esta propuesta" y explica que, "como somos una asociación de consenso, hemos decidido sentarnos para estudiarla con el compromiso de dar una respuesta a los sindicatos a primeras horas de la tarde".

Estévez: "Fedejerez no representa a todas las bodegas"

El grupo Estévez es una de las bodegas del Marco que, al no pertenecer a Fedejerez, se encuentra ajena a la negociación de la patronal con los sindicatos. Su presidente, José Ramón Estévez en declaraciones a Diario de Jerez reconoce que "no sabemos nada más allá de lo que nos informa el comité de empresa". A su juicio, "en el futuro tendrá que haber un cambio porque no es lógico que Fedejerez sea la única que se siente a negociar cuando hay más bodegas fuera de la patronal que dentro de ella y Fedejerez no representa a todas las bodegas del Marco".

Estévez entiende la actitud de las bodegas de Sanlúcar, "porque son un grupo de empresas muy perjudicado y tienen que tener voz dentro de las negociaciones". El bodeguero concluye que "espero que se solucione cuanto antes porque es lo mejor para todos".