Hoy 15 de octubre es el Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal y la asociación ‘Matrioskas’ ha preparado para este viernes, en el Jardín Escénico a las 17,30 horas, el ‘Día del Recuerdo’. “Conmemoramos que nuestros niños han existido, aunque la sociedad no los reconozcan. Son nuestros hijos. El acto es reconocer su existencia y nuestro duelo”, declara Eirene García, presidenta de la entidad.

“Toda la vida se ha hablado de los ‘no nacidos’..., pero todos los bebés nacen. Si consideramos nacer salir del útero materno, todos los bebés nacen, ya tengan 8 semanas o 38. Pero todo lo que se refiere a ese tema es como negar su existencia”, subraya García.

“La pérdida de los hijos durante la gestación o poco después es un tema que se tapa, que no se habla... ¿Es normal perder a tu bebé en el primer trimestre? ¿Normal para quién? ¿No te pasa todos los días no? La sociedad no te da permiso de duelo, pero ni tú tampoco, porque como ‘si me dicen que es normal’... ¿Y qué es lo que yo siento? Estas seis, siete, ocho semanas que he estado embarazada, ¿no tienen sentido?”, remarca García. “Para muchos hay que hacer borrón y cuenta nueva, ‘mujer legrada, mujer embarazada’... Pero no. No hay que emborronarlo, no hay que taparlo cuando importa mucho. Un embarazo desde el momento que lo piensas te cambia y es un proceso de transformación en muchos niveles”, añade.

La asociación ‘Matrioskas’ nació a primero de año en Jerez para dar asistencia a las familias andaluzas. De hecho, se están abriendo ya vocalías en Jaén, Sevilla y Granada: “Hay madres que han perdido a sus hijos durante la gestación o poco después de nacer y se han sentido tan solas, como yo lo estuve en mi momento, que han querido dar el paso de hacer algo. Nosotras creamos una asociación que pudiera servir de respaldo a otras provincias, para que madres y profesionales de Andalucía se puedan adherir”.

“Esto pasa todos los días en muchos sitios y a mucha gente. Sabemos que el aborto en el primer trimestre es muy frecuente y está como muy asimilado, lo del duelo es otra historia. Esto ocurre mucho y la gente se encuentra muy sola”, añade García. Este viernes –una cita abierta a toda la ciudadanía– las familias se unen una vez más para visibilizar su dolor y su amor.