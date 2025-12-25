La Asociación de Belenistas celebra este 26 de diciembre la 'Noche del Belén' en La Merced

La Asociación de Belenistas de Jerez ha organizado para este viernes 26 de diciembre la denominada 'Noche del Belén', una iniciativa que se celebrará en la Basílica de la Merced desde las siete de la tarde. A esa hora, se celebrará una misa de adoración de reyes y pastores que contará con la ilustración musical de la Escolanía del Teatro Villamarta, que interpretará su 'Misa navideña'.

Acto seguido, está previsto un recital poético de Navidad y canto de villancicos populares, cerrando el acto con un homenaje a los Reyes Magos. La asociación rendirá pleitesía a las personas que este año encarnan a sus Majestades de Oriente con la entrega de un recuerdo conmemorativo.

Por otro lado, los belenistas de Jerez han dado a conocer los ganadores del XXVIII Cetamen Literario "Glosa poética de Navidad", que convoca este colectivo con la colaboración de la Fundación Caballero Bonald. En esta edición de 2025, el primer premio ha recaído en María Rodríguez Nieto, con su poema titulado 'La abuela', mientras que se ha concedido un accésit a Alejandro Pérez Nieves por su poema 'Memoria de aquel pastor'.

Ademas, se han concedido este año dos galardones a los finalistas destacados, en este caso a Sergio Manuel Moreno Domínguez, por su poema 'Villancicos del camino', y a Antonio Núñez Torrescusa por su poema 'Navidad flamenca'. El jurado ha querido además realizar una mención Especial por su sentimiento belenista a Juan V. Fernández de la Gala por su poema 'Villancico para derretir la nieve'.