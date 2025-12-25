Los bomberos llevan la magia de Papá Noel al Hospital de Jerez
Entregan a los pequeños hospitalizados los regalos gracias a los fondos recaudados en su V Carrera Benéfica
Los bomberos de Jerez y Papá Noel llevan la ilusión a los niños hospitalizados en Navidad
La Agrupación de Bomberos de Jerez ha sorprendido a los niños ingresados en el Hospital este 24 de diciembre. Los bomberos utilizaron una autoescala para ayudar a Papa Noel a llegar hasta las ventanas del centro hospitalario, donde entregó regalos a los pequeños, creando una atmósfera de ilusión.
“Una gran sorpresa para los niños y una visita muy especial, llena de sonrisas y emociones”, destacó el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz a través de su cuenta de Facebook.
Este gesto solidario se enmarca en la entrega de los regalos adquiridos gracias a los fondos recaudados en la carrera benéfica celebrada con gran éxito este mes de diciembre, una fiesta solidaria para los más pequeños que este año ha alcanzado su quinta edición.
