La Asociación Cultural ProReyes Magos 'Raíces' firma un emotivo "doblete" de ilusión en Jerez

La Asociación Cultural ProReyes Magos 'Raíces' vivió este lunes, 29 de diciembre, una de las jornadas más intensas y gratificantes de su calendario navideño. En un despliegue de logística y compromiso, la asociación logró organizar de manera simultánea dos cortejos reales para llevar la magia de la Navidad a colectivos especialmente vulnerables.

Compromiso con la diversidad y la infancia

La primera de las citas tuvo lugar en la sede de AFINES (Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias). Sus Majestades de Oriente, acompañados por su séquito de pajes, compartieron momentos de enorme complicidad con los niños y sus familiares, haciendo entrega de detalles y asegurando que la ilusión de estas fechas llegue a todos los rincones de la sociedad.

'Abuelitos Felices', que nadie se quede solo

Paralelamente, otra comitiva de la Asociación se desplazó a la Residencia de Ancianos Suite La Marquesa. Allí, 'Raíces' participó un año más en el proyecto 'Abuelitos Felices', una iniciativa liderada por su Socio Honorífico, Jerónimo Campoy.

Visita de los Reyes Magos 'Raíces' a la Residencia de Ancianos Suite La Marquesa.

Este proyecto tiene un objetivo profundamente humano: atender a aquellos residentes que no reciben visitas familiares. La dinámica es tan sencilla como conmovedora: se pregunta a los abuelos qué regalo les gustaría recibir. Estas peticiones son adoptadas por familias voluntarias que se encargan de hacerlas realidad.

Los Reyes Magos de 'Raíces' entregan personalmente los deseos, combatiendo la soledad a través de la solidaridad.

Satisfacción por el deber cumplido

La jornada concluía con la satisfacción del trabajo bien hecho. Desde la directiva de la Asociación han querido destacar el éxito de este "doblete", que refuerza su misión social y cultural en la ciudad. "Terminamos el día con el corazón lleno al ver que, gracias al esfuerzo de nuestros socios y las familias colaboradoras, la ilusión no entiende de edades ni de barreras", declaran desde la organización.