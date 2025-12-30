 La Fundación 'la Caixa' renueva su apoyo a la Asociación Cultural ProReyes Magos 'Raíces' de Jerez

La Fundación 'la Caixa', a través de CaixaBank, renovó días atrás su apoyo a la Asociación Cultural ProReyes Magos 'Ráices'. Este respaldo económico reconoce la incansable labor de la entidad jerezana, que este año celebra su 24º aniversario dedicada a mantener viva la ilusión de los Reyes Magos, especialmente entre niños, enfermos y personas mayores. El evento tuvo lugar en la nueva sede de la Asociación, ubicada en la calle Gaspar Fernández de Jerez de la Frontera.

En representación de la Fundación 'la Caixa' acudió Isabel Blanco Selma, quien destacó el valor del voluntariado y el impacto positivo que la Asociación 'Raíces' genera en la comunidad.

Por parte del Ayuntamiento de Jerez asistió Tomás Sampalo, delegado de Salud y Deporte, mostrando el apoyo institucional a las iniciativas que promueven el bienestar social y la cultura en la ciudad.

Los representantes fueron recibidos por el presidente de la Asociación, Rafael López, acompañado por una nutrida representación de los miembros de su órgano directivo. López agradeció la fidelidad y la confianza de la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank, asegurando que esta subvención "es vital para poder llevar a cabo las numerosas acciones benéficas que tienen programadas de cara a la próxima Cabalgata y la campaña navideña".

Con 24 años de trayectoria, la asociación se dedica a organizar visitas al hospital, geriátricos, centro de niños con necesidades especiales, colegios y el tradicional pasacalles en barriadas rurales, visitando a los abuelos para llevar regalos y momentos de felicidad a los sectores más vulnerables de la sociedad en Jerez.