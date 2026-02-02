La Asociación Cultural ProReyes Magos 'Raíces' de Jerez presenta su nueva junta directiva

La Asociación Cultural ProReyes Magos 'Raíces' inicia una etapa histórica. Coincidiendo con la celebración de su 25º Aniversario, la entidad ha hecho pública la composición de la nueva junta directiva que tendrá la responsabilidad de coordinar y dirigir el ambicioso programa de actos conmemorativos de estas bodas de plata.

Bajo la dirección de su fundador, Rafael López, la nueva directiva combina la experiencia de algunos de sus miembros con la energía de nuevas incorporaciones, asegurando así el relevo generacional y la continuidad de los valores que han hecho de 'Raíces' un referente cultural.

Un equipo para una efeméride histórica. La estructura de la junta directiva la integran:

1-Rafael López. (Presidente/Fundador).

2-Miguel A.Marquez. (Vicepresidente)

3-Carlos Caballero. (Asesor).

4-Amaro de la Calle. (Asesor).

5-Julio Vela. (Asesor).

6-Eduardo Castiello. (Secretario-Tesorero).

7-Manuel Delgado. (Vocal Cultura).

8-Eugenio Núñez. (Vocal Cultura).

9-Inmaculada Reinoso. (Portavoz).

10-Paula Márquez. (Vocal Juventud).

11-Maria Márquez. (Vocal Juventud).

12 -Ricardo López. (Vocal Organización).

13- Veronica Merino. (Vocal de Atrezzo).

14- Rosario Durán. (Vocal Atrezzo).

15- Dolores Tardío. ( Vocal Atrezzo).

16- Luis Sobral. (Vocal Comunicación)

17- Mauricio Aguilar. (Vocal Fiestas).

18- Juan Jesús Ruíz. (Vocal Fiestas).

Esta junta, "no solo asume el reto de gestionar el día a día de la asociación, sino que tiene la misión de honrar un cuarto de siglo de historia, llevando la magia de los Reyes Magos y nuestra cultura a cada rincón con más fuerza que nunca", apuntan desde la asociación.

La Asociación 'Raíces' invita a todos los ciudadanos, entidades y medios a participar en los próximos eventos que se anunciarán próximamente bajo el marco de este 25º Aniversario, un hito que promete ser inolvidable para la comunidad.