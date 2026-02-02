Cortada la AP-4 y retrasos en los trenes entre Sevilla y Jerez

La autopista AP-4 permanece cortada desde primera hora de este lunes 2 de febrero a la altura de las localidades sevillanas en Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en sentido hacia Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, por desprendimientos en la calzada causada por intensas precipitaciones.

Según informa la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte se encuentra a la altura del kilómetro 17, donde la Guardia Civil ha cortado el tráfico completamente a las 7:56 de esta mañana y provoca ya "más de tres kilómetros de retenciones".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activos avisos de nivel amarillo en la zona por fuertes vientos acompañados de tormentas pesistentes hasta las 09:00 horas.

Retrasos en los trenes de Media Distancia entre Sevilla y Jerez

Por otro lado, Adif informa que, debido a la caída de un árbol en la infraestructura entre las localidades de Dos Hermanas y Utrera se están registrando retrasos en los trenes de Media Distancia entre las provincias de Sevilla y Cádiz, con afectación a la estación de Jerez de la Frontera.

El temporal de lluvia y viento que ha caído esta mañana sobre la ciudad de Sevilla y el resto de la provincia afectó también al núcleo de Cercanías C-1, Adif señala que personal del gestor ferroviario "trabaja para solucionar el problema".

También se están generando retrasos en la comunicación ferroviaria entre Sevilla y Málaga en los trenes de Media Distancia.

Lluvias localmente fuertes en la mitad occidental de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Andalucía cielos muy nubosos con precipitaciones localmente fuertes en la mitad occidental, ocasionalmente acompañadas de tormentas, e intervalos de vientos fuertes y rachas muy fuertes, con aviso amarillo en todas las provincias menos en Córdoba y Málaga.

Las lluvias se irán extendiendo de oeste a este y las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios o subirán, con máximas en descenso.

Habrá heladas débiles en las sierras orientales y vientos de componente oeste, flojos a moderados en el interior, con intervalos de rachas muy fuertes, moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes.

Mañana se prevén precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes en el área del Estrecho y litoral mediterráneo. cota de nieve en 1200-1400 metros, temperaturas en descenso, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos a moderados de componente oeste, sin descartar rachas muy fuertes en el Estrecho y litoral atlántico.