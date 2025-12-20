La asociación Entreamigos celebra su tradicional zambomba

La asociación Entreamigos de la Feria del Caballo se ha reunido este sábado, como cada Navidad, con su ya consolidada y tradicional zambomba para celebrar estas fiestas. Entreamigos de esta manera amplía su programación más allá de la Feria del Caballo, manteniendo así una programación activa durante todo el año, con un marcado carácter social y participativo, fomentando las tradiciones y la cultura de nuestra tierra.