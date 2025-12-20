Programación
Zambombas este fin de semana en Jerez

La asociación Entreamigos celebra su tradicional zambomba

Estas son las zambombas en Jerez para este fin de semana

Celebración de la zambomba de Entreamigos, este sábado.
La asociación Entreamigos de la Feria del Caballo se ha reunido este sábado, como cada Navidad, con su ya consolidada y tradicional zambomba para celebrar estas fiestas. Entreamigos de esta manera amplía su programación más allá de la Feria del Caballo, manteniendo así una programación activa durante todo el año, con un marcado carácter social y participativo, fomentando las tradiciones y la cultura de nuestra tierra.

