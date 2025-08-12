Asociación Laicistas de Jerez: "Colocar monumentos religiosos en la vía pública no es respetuoso con el ciudadano"

Al hilo de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Jerez y del Obispado de la instalación del monumento a la Inmaculada en la plaza del Arroyo, la Asociación Laicista de Jerez denuncia en un comunicado que colocar monumentos religiosos en la vía pública "no es respetuoso con los ciudadanos en tanto que hay aproximadamente un 40% de españoles no creyentes o ateos, 4% de otras religiones y menos del 20% de católicos practicantes, según el CIS".

"Colocar símbolos -añaden- de una religión concreta en la vía pública o nombrar una calle o plaza con ellos impone esos símbolos a toda la ciudadanía, que puede creen en ellos o en otros distintos, o en ninguno. Esto no impide la libertad de manifestación, de opinión, de reunión o de expresión. Por supuesto, en sus respectivas sedes o iglesias cada asociación o religión puede poner los símbolos que estime oportunos, pero no en lugares públicos. No tenemos por qué quitar símbolos tradicionales, pero existe una sobrerrepresentación de nombres religiosos en Jerez".

En la ciudad de Jerez existen más de 295 calles o avenidas, 29 barrios o grandes áreas con nombre religioso, además de 20 monumentos en la vía pública o elementos ornamentales en edificios públicos dedicados a personas o advocaciones religiosas. Entre ellos hay más de 40 dedicados a diversas advocaciones de la madre de Jesús, como la calle Inmaculada, el monumento a la Virgen del Rocío, a barrios de la Divina Pastora, el Carmen, Madre de Dios, …, plaza de la Amargura, de Loreto, del Carmen, etc. Sin contar las iglesias, capillas, ermitas o conventos.

"Algunas de las calles están dedicadas a personas cuanto menos polémicas como el Beato Diego de Cádiz, representante de la parte más reaccionaria del catolicismo español del siglo XVIII en contra de la Ilustración y que fue el modelo de Fray Gerundio de Campazas alias Zotes' del padre Isla. Otra persona polémica que figura en el callejero es José María Escrivá de Balager, fundador del Opus y autor de 'Camino'", recuerdan desde la plataforma.

Por ello, entienden que es "completamente redundante colocar una nueva estatua de otra advocación religiosa, el nuevo monumento a la Inmaculada, habiendo ya una calle a su nombre, diversos monumentos a la madre de Jesús (vírgenes del Rocío, Asunción, Sagrado Corazón) y multitud de calles. Todo esto sin entrar en la estética de la estatua y la adecuación del monumento a una de las plazas más bellas de Jerez y a 100 metros de las estatuas de Monseñor Cirarda o de Juan Pablo II. El Ayuntamiento, respetando la aconfesionalidad de las Administraciones Públicas que se expone en el Art. 16 de la Constitución Española, no debería aceptar la colocación permanente de símbolos religiosos en espacios públicos, sean de la religión que sean. Si es el Ayuntamiento el que lo paga, con el déficit que tiene y como está la ciudad, peor aún. Por todo ello pedimos que no se coloque dicho monumento".