El manifiesto contra la Inmaculada en Jerez supera ya las 600 firmas

El 'Manifiesto ciudadano por la defensa de la Plaza del Arroyo y el Palacio de Bertemati' firmado por un nutrido grupo de intelectuales de Jerez, supera ya las 600 firmas en la plataforma Change.org en tan sólo unos días.

Un grupo de estudiosos de la historia y el patrimonio, arquitectos, arqueólogos, escritores y artistas plásticos han elaborado un manifiesto ciudadano por la defensa de la Plaza del Arroyo y el Palacio de Bertemati en Jerez, que alerta del "despropósito" que supone la instalación en la zona del monumento a la Inmaculada por parte del Ayuntamiento de Jerez y el Obispado, aprobada en una reciente comisión municipal de patrimonio.

Los precursores de este manifiesto aseguran que no se trata aquí "de un debate sobre símbolos o creencias. No es esa la cuestión. Lo que está en juego es el derecho de la ciudadanía a conservar intacta la estructura formal y simbólica de un espacio público que forma parte del legado compartido de toda la población de jerez. Un legado que ha sobrevivido al paso del tiempo, y que merece ser protegido de decisiones apresuradas o intervenciones que, aun bienintencionadas, puedan causar un daño irreparable".

Entre los nombres que respaldan este manifiesto están Manuel González Fustegueras, Manuel Collado, Pepe Montero, Francisco Antonio García Romero, Esperanza de los Ríos, Manuel Rodríguez, Fernando López Vargas-Machuca, Diego Caro Cancela, Jesús Caballero Ragel, Manuel Romero Bejarano, Dolores Barroso Vázquez, Isabel Almagro Franco, Antonio Figueroa, Alicia Alba Reina, Agustín García Lázaro, Federico Miguel Miguel, Luisa Porras, Ignacio Sancho Caparrini, Carmen Chofre, Miguel Parra, Eugenio Tapia Cubiles, Luis Mariano Fau Cuartero, Manuel Bernal Romero, Patricio Pérez Pacheco, Esperanza Mata Almonte, Ricarda López González, Rosa Toribio Ruiz, Carmen Ferrer Atienza, María José Dávila Cabañas, Jorge Juan Ramírez León, Manuel Naranjo Loreto, Eva Cote, Diego Bejarano Gueimúndez, Francisco Giles Guzmán, Juan Luis Torreño Piñero, Isabel Cáceres Sánchez, Antonio Santiago, Sergio Moreno, Elisa Constanza Zamora Pérez, Rosalía González Rodríguez, Juan Ángel González de la Calle y Ateneo de Jerez.