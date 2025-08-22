La Asociación Mujeres Imparables muestra su apoyo a la candidatura de Jerez como capital gastronómica

La Asociación Red Profesional #MujeresImparables, a través de su presidenta, Lola Rueda, y la vocal de gastronomía, Pilar Ruiz, se ha reunido con el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real. El objetivo del encuentro fue manifestar el apoyo de la entidad a la candidatura de la ciudad para convertirse en ‘Capital Española de la Gastronomía 2026’.

En dicha reunión también abordaron la cuarta edición del Encuentro ‘Mujeres en la Gastronomía Gaditana’, organizado por la vocalía de gastronomía de la asociación, que estará dedicado a Jerez. El evento se celebrará el viernes 6 marzo de 2026 en Bodegas Valdespino, y de nuevo visibilizará la trayectoria de mujeres que lideran proyectos gastronómicos en la provincia de Cádiz.

Lola Rueda y Pilar Ruiz han manifestado, igualmente, el compromiso de la entidad para que Jerez siga siendo el epicentro de estos encuentros que ponen el foco en el talento femenino, en el mundo de la gastronomía, y se han consolidado como una gran cita gastronómica en la provincia.

La junta directiva ya se encuentra trabajando en la organización de la ‘Gala X Aniversario y Premio #MujerImparable Gaditana 2025’. Una cita imprescindible con mujeres referentes que tendrá lugar el martes 11 de noviembre, en los Museos de la Atalaya, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

La Asociación #MujeresImparables está llevando a cabo diversas actuaciones innovadoras en materia de igualdad, en el marco de la celebración de su décimo aniversario, impulsando estratégicamente el liderazgo femenino gaditano tanto a nivel regional como nacional. La entidad rinde homenaje a la mujer profesional, emprendedora y empresaria: ‘Queremos conocerte y que te conozcan. Te mereces un reconocimiento por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu dedicación y, especialmente, por tu coraje’.