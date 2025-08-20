Detenido el autor de un apuñalamiento cometido en la pasada Feria de Jerez

Agentes de la Policía Nacional de Jerez durante la pasada Feria del Caballo

La Policía Nacional ha detenido al presunto responsable de un apuñalamiento ocurrido durante la pasada Feria del Caballo de Jerez, celebrada en el pasado mes de mayo, en concreto, en la madrugada del domingo 24.

Al detenido se le imputa un delito de tentativa de homicidio.

El herido sufrió lesiones de gravedad con un arma blanca

El suceso tuvo lugar sobre las cuatro de la madrugada, donde se originó una reyerta en la zona de las casetas juveniles.

Durante el altercado, el controlador de la caseta resultó herido grave tras ser agredido en el abdomen con un arma blanca.

Agentes uniformados del GAC y servicios sanitarios acudieron de inmediato al lugar, trasladando a la víctima al hospital SAS de Jerez.

La investigación fue asumida por la UDEV de la Comisaría de Jerez, que lograron identificar al presunto autor.

Tras las gestiones practicadas, el pasado día 18 de agosto, se procedió a su detención en la localidad de Sanlúcar de Barrameda.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de calabozos hasta ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.