La Asociación de la Prensa de Jerez convoca el XIV Certamen Nacional de Periodismo Juan Andrés García

La Asociación de la Prensa de Jerez convoca, con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y El Corte Inglés, una nueva edición del Certamen Nacional de Periodismo Juan Andrés García, premio que celebra su décimo cuarta edición con el objetivo de promocionar el periodismo de calidad y la dignificación de la profesión, a través de la memoria de un compañero de la talla profesional de Juan Andrés García, que le da nombre al premio.

Con este certamen la APJ se suma a los actos de promoción de la Candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 de Jerez. El premio, como en ediciones anteriores es de 2.500 euros más trofeo.

El plazo de participación, que comienza el 11 de noviembre, estará abierto hasta el 15 de diciembre de 2025. Los trabajos deberán haber sido publicados en cualquier medio de comunicación en el ámbito nacional, entre el 30 de octubre de 2024 y el 30 de octubre de 2025. El presidente de la Asociación de la Prensa de Jerez, Javier Benítez Zúñiga, destaca que esta edición “está especialmente marcada por los ataques, velados o directos, a los periodistas. La profesión sigue en el punto de mira y las condiciones laborales, lejos de mejorar, empeoran”. Por eso, cada año “sentimos tanto orgullo al recibir trabajos que siguen demostrando la dignidad y buen hacer de los profesionales”.

Por supuesto, el presidente celebra que el galardón haya alcanzado la décimo cuarta edición y “siga siendo atractivo para los profesionales del periodismo de toda España, que continúan presentando sus candidaturas y participando de este premio”. “Para mí es especialmente entrañable continuar con la labor de los presidentes precedentes, de convocar este premio porque lleva el nombre de mi compañero Juan Andrés García, un referente del periodismo con el que he compartido horas de estudio y vivencias”.

Juan Andrés García Rincón (Jerez, 1964-2009), bautizado por los que lo conocían como 'La voz de la campiña', narraba, desde los micrófonos de Canal Sur Radio, y desde el programa que presentaba, 'La hora de Jerez', la actualidad más cercana con el entusiasmo propio del que ama profundamente a su ciudad. Con la convocatoria de este premio, la Asociación de la Prensa de Jerez homenajea a un profesional con un espíritu optimista, tan necesario en estos momentos de la profesión.