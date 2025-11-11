Cámaras en las zambombas: estas serán las calles más vigiladas de la Navidad en Jerez

Suenan villancicos en el Cabildo Viejo de Jerez para adelantar actos de las próximas fiestas. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha detallado actuaciones importantes para la Navidad jerezana, entre las que destacan la instalación de 13 cámaras de videovigilancia y un operativo de limpieza las 24 horas del día.

La alcaldesa ha puesto énfasis en vivir una Navidad segura, y para reforzar el dispositivo de la Policía Nacional, el Ayuntamiento colocará cámaras en los espacios más transitados durante las fiestas, porque "es fundamental que nuestra ciudad sea segura y para ello vamos a poner todos los medios. Nuestra zambomba va a estar videovigilada". Estos puntos son los siguientes: plaza Plateros, plaza de la Asunción, Consistorio, calle Algarve, calle Remedios, calle Larga, plaza del Arenal, en la Catedral, plaza de las Angustias, Alameda Cristina, plaza Rafael Rivero, plaza del Clavo y Alameda del Banco.

García-Pelayo ha avanzado también que habrá un apoyo en el servicio del taxi desde El Puerto y Sanlúcar, y que el 17 de noviembre llegarán nuevos autobuses urbanos para renovar la flota. Próximamente se darán más detalles de las lanzaderas que se ofrecerán para evitar llegar en vehículo propio al centro y el Ayuntamiento activará un dispositivo de limpieza 24 horas.

En cuanto a otros actos de la Navidad, la alcaldesa ha adelantado que la cabalgata del Cartero Real será el 28 de diciembre y que habrá una fiesta el 31 de diciembre para celebrar el Fin de Año. Dentro de la programación destacan los conciertos de Navidad, "que este año también se trasladan a las residencias de mayores", espectáculo de magia en la Sala Compañía (27 de diciembre), concurso de zambomba "para no perder nuestra esencia", un Nacimiento en el Palacio Villapanés y una actividad navideña en el Callejón de los Bolos gracias a la Fundación Cajasol, entre otras actividades.