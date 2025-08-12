Asociación Colonia Felina Torrox: " Ver a Elsa ahorcada es una imagen que no podremos olvidar nunca"

Imagen de archivo de uno de los gatos de la colonia de la Laguna de Torrox en Jerez

La Asociación Colonia Felina Torrox, que denunció en primer lugar el "brutal asesinato" de la gata Elsa en la Laguna de Torrox, ha calificado en un comunicado "de crimen este delito de maltrato animal", tipificado en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y en el Código Penal.

La entidad recuerda que "en nuestros nueve años de trabajo en la zona hemos afrontado múltiples formas de maltrato: abandonos, ataques provocados por perros sueltos, lazos de caza furtiva, envenenamientos y disparos… Pero ver a Elsa ahorcada es una imagen que no podremos olvidar nunca. Una muerte natural podemos llegar a asumirla con dolor, con duelo, con acompañamiento, pero un asesinato premeditado es incomprensible y exige una respuesta firme de toda la sociedad".

La Ley 7/2023, en sus artículos 38 a 42, establece la protección de las colonias felinas y prohíbe de forma expresa cualquier acto de maltrato, acoso o daño hacia los gatos comunitarios.

Aociación Protectora Colonia Felina Torrox destaca que "sólo las asociaciones registradas y autorizadas, con voluntariado formado y asegurado, como la nuestra, podemos encargarnos de su cuidado, alimentación y control, siempre siguiendo criterios de gestión ética y legal por lo que recordamos que solamente nosotras debemos acercarnos a ellos para su alimentación y cuidados, si se acostumbran a que todo el mundo les de chucherías se acercan demasiado al ser humano poniéndolos en un continuo peligro".

Por ello, siguen "insistiendo en la necesidad de presencia policial nocturna en la zona de la Laguna de Torrox y otros puntos sensibles para disuadir y perseguir actos de maltrato y de vandalismo contra los animales y contra el medioambiente; así como la colocación de cámaras de vigilancia al igual que existen en otras zonas de Jerez de la Frontera como el casco histórico".

"Nuestras colonias ya están controladas desde hace muchos años, el último parto de una gata en la Laguna fue en 2018, pero aún así, es preciso y urgente la creación de cartelería específica y explícita en la que se comunique por parte del Ayuntamiento de Jerez a toda la ciudadanía información sobre qué es una colonia felina, su protección legal y las consecuencias de vulnerar la ley", añaden en la nota.

"La gestión ética e integral de colonias felinas no consiste en castrar un puñado de gatos, se requiere invertir en concienciación y en fomentar valores y principios de respeto y tolerancia", reclaman.

"La muerte de Elsa no puede quedar impune"

La asociación protectora insiste en "seguir trabajando para que los gatos comunitarios puedan vivir libres de la crueldad humana, por ello, a partir de este momento nuestra Asociación reforzará su labor informativa y educativa, con charlas, publicaciones y acciones de sensibilización, porque creemos firmemente que solo desde el conocimiento y el respeto podremos prevenir la violencia contra los animales".

Por último la entidad agradece "de corazón todo el cariño que nos está llegando desde toda la ciudad, de la provincia y otros puntos de España. Vuestra compañía es el apoyo que se necesita para mover el mundo. Tener un psicopata suelto ahorcando gatos en un parque público es un hecho profundamente preocupante. Un peligro real y tangible sobre el que ningún político local se ha pronunciado al respecto".