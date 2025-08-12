El Partido Animalista denuncia el "brutal asesinato" de una gata en Jerez

Imagen cedida por Pacma de la gata Elsa, asesinada en la Laguna de Torrox de Jerez

El coordinador provincial del Partido Animalista PACMA en la provincia de Cádiz, Marcelino Laínez, ha denunciado públicamente este martes 12 de agosto la muerte de Elsa, una gata comunitaria de una colonia situada en la zona de la Laguna de Torrox, en Jerez de la Frontera y que fue hallada ahorcada con una correa en un arbusto.

Según explica el Partido Animalista en una nota de prensa, el hallazgo se produjo el pasado sábado por parte de miembros de la organización gestora de dicha colonia, la Asociación Colonia Felina Torrox, que también ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

La formación política califica el hecho como un "crimen" y recuerda que este tipo de actos constituyen un delito en el Código Penal español.

Además, la Ley 7/2023, en su Capítulo VI, establece la protección de las colonias felinas y prohíbe de forma expresa cualquier acto de maltrato, acoso o daño hacia los gatos comunitarios.

Tanto Laínez como la asociación subrayan la importancia de que solo las asociaciones registradas y autorizadas, con voluntariado formado y asegurado," deben encargarse del cuidado, alimentación y control de estos animales para evitar que desarrollen una peligrosa confianza con humanos desconocidos".

PACMA exige perseguir el maltrato animal

PACMA reclama al Ayuntamiento de Jerez mayor presencia policial nocturna en la Laguna de Torrox y en otros puntos sensibles para disuadir y perseguir el maltrato y el vandalismo contra los animales y el medio ambiente.

Asimismo, pide la instalación de cámaras de vigilancia, así como la colocación de cartelería específica que informe a la ciudadanía sobre qué es una colonia felina, su protección legal y las consecuencias de vulnerar la normativa.

“La gestión ética e integral de colonias felinas no consiste solo en castrar un número determinado de gatos; es necesario invertir en concienciación y respeto”, concluye el coordinador.