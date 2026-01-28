Asta Regia y Doña Blanca protagonizan la 'Pieza del Mes' del Museo Arqueológico de Jerez

El Museo Arqueológico de Jerez albergará este sábado, 31 de enero, a las 12 horas, una nueva cita con su ciclo la 'Pieza del Mes', que en esta ocasión estará dedicada a 'Asta Regia y Doña Blanca: dos necrópolis distintas'. Los ponentes serán Carmen Pérez Pérez, arqueóloga (Universidad de Sevilla (HUM 152) y Francisco Barrionuevo Contreras, del Museo Arqueológico Municipal de Jerez.

"El estudio del mundo funerario de las comunidades que nos precedieron es fundamental para conocer sus modos de vida. Tenemos la suerte de poder contar en nuestro entorno con dos necrópolis de referencia para el periodo tartésico, que tanta expectación levanta en nuestros tiempos. Ambas comparten algunos aspectos y se diferencias en otros: incineraciones bajo túmulo, incineraciones e inhumaciones en fosas…, una excavada, otra con estudios intensivos de prospección superficial. Los recientes trabajos, sobre ambas necrópolis, permiten adentrarnos en el conocimiento de las poblaciones prerromanas tartésicas y fenicias que convivieron entre las antiguas desembocaduras de los ríos Guadalquivir y Guadalete, conformando los dos núcleos de poder más importantes de la campiña de Jerez", apunta la presentación de la cita.

Duración aproximada de la conferencia: 45 minutos. Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo.