La Atalaya acoge este sábado la IX Gala Solidaria de Afamedis

El Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz colaboran este sábado con la IX Gala Solidaria de Afamedis, un evento lúdico con fines sociales, que permitirá disfrutar de un almuerzo y una tarde musical con muchas sorpresas, y a la vez colaborar económicamente con los servicios y proyectos de la asociación.

La IX Gala Solidaria de Afamedis tendrá lugar el 13 de septiembre, a partir de las 13.45 horas, en el Salón Don Jorge de los Museos de la Atalaya. El catering estará servido por Mesón Suárez, se celebrará una gran tómbola, y actuará en directo el grupo Los Random.

El donativo para asistir será de 40 euros para los adultos, y 20 euros para niños. También es posible participar en la Mesa Cero, con un Bizum ‘Hace un donativo’ al 12250. Los teléfonos para más información y reservas son 640 859 051 y 622 553 624.

El presidente de Afamedis, Javier Sáez, ha agradecido a todas las instituciones colaboradoras su apoyo, en un momento tan importante como es el 15º aniversario de la entidad, señalando que “empezamos como una entidad muy pequeñita y con mucha ilusión, pero más ilusión tenemos ahora”.

Más de sesenta empresas colaboran con la IX Gala Solidaridad de la entidad, destacando que todo este apoyo, tanto público como privado, permite “todos los programas individualizados que desarrollamos. Día a día ponemos nuestro granito de arena para que Jerez sea más inclusivo. Esta gala sirve para dar visibilidad a todos nuestros chicos y chicas, y ese día es muy importante que todos nos lo pasemos muy bien”.

Afamedis es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con el objetivo de fomentar la integración y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familiares. Se constituye en 2010 y desde entonces pretende facilitar y mejorar la adaptación de las personas con discapacidad y su entorno en los diferentes ámbitos de la vida, teniendo en cuenta la individualidad y el área social de las personas, así como sus características personales.

Esto implica que las personas adquieran unas habilidades que les sean funcionales para sus vidas, por lo que ofrecen una serie de programas dinámicos, creativos, motivadores y adaptados a las necesidades de los usuarios, con el propósito de lograr una mayor autonomía personal, un aumento de la autoestima y una mejora de la salud, lo que repercute en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Cabe recordar que Afamedis forma parte de la Mesa de Discapacidad de forma activa y participa de forma entusiasta en todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento.