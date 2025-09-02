El Ateneo de Jerez inaugura su ciclo Fiestas de la Vendimia

Música en directo y la inauguración de la exposición fotográfica ‘In vino, veritas’, realizada por Rafael Sánchez, Francisco Rocha y Juan Martín Beardo, sirvieron para abrir el ciclo Fiestas de la Vendimia del Ateneo de Jerez, un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo y el delegado de Cultura, Francisco Zurita.

La segunda edición de las Fiestas de la Vendimia del Ateneo de Jerez ha arrancado con la apertura al público de la exposición fotográfica In Vino Veritas, una muestra del colectivo TerceroF, representado por los citados Rafael Sánchez, Francisco Rocha y Juan Martín Beardo, que presenta 30 fotografías inspiradas en obras de maestros universales como Velázquez, Cézanne, Munch, Dalí y Julio Romero de Torres, ofreciendo una original recreación artística en torno al mundo del vino.

La alcaldesa ha animado a los jerezanos y visitantes que disfruten de esta exposición y del resto de actividades del Ateneo. La alcaldesa también ha destacado el papel fundamental de la entidad como "entidad aliada y esencial en el programación cultural de Jerez". En este sentido, García-Pelayo ha subrayado la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Ateneo para enriquecer la oferta cultural de la ciudad, en un momento clave para la candidatura de Jerez 2031 hacia el título de Capital Europea de la Cultura, agradeciendo a sus miembros su capacidad propositiva.

La programación cultural del Ateneo de Jerez se extenderá del 1 al 14 de septiembre y propone un variado conjunto de actividades como exposiciones, conferencias, recitales, debates, visitas a viñas y catas gastronómicas. Entre las actividades programadas, se encuentra el recital 'Las voces de Baco' de la Camerata del Ateneo en la Bodega San Ginés, así como la participación de expertos en el mundo del vino que aportarán su conocimiento a las fiestas.

Por último cabe incidir en que este ciclo de actividades complementa la programación oficial del Ayuntamiento para las Fiestas de la Vendimia, consolidando la posición de Jerez como un referente nacional e internacional de la cultura y el vino.