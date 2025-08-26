Fiestas de la Vendimia de Jerez 2025: Ceremonia de la Pisa de la Uva, conciertos, catas y programación completa

La ciudad de Jerez despide el verano como mejor sabe, con vino y fiestas. Un año más homenajea su particular cultura del vino con las Fiestas de la Vendimia 2025 que se celebrarán del 30 de agosto al 14 de septiembre. Aquí tienes la programación completa para no perderte nada.

'Versión en rama’

Conciertos de grupos que versionan canciones. En este primer ciclo, se pretende que sean grupos jerezanos. Los grupos propuestos para estas actuaciones son:

12 de septiembre , a las 21:30 en plaza de Belén: Solera 60

6 de septiembre , a las 21:30 en plaza de Belén: Los Mundos de Yupi

5 de septiembre , a las 21:30 en plaza de Belén: Doctor Simago

30 de agosto, a las 21:30 en plaza de Belén: Tribute Band Being Floyd

Ceremonia de la Pisa de la Uva

Martes, 2 de septiembre

20:00 horas en el Reducto de la Catedral de Jerez. Con la actuación musical de José 'El Mijita' y su cuadro. Acceso libre hasta completar aforo.

21:30 horas en plaza de Belén. Acceso libre hasta completar aforo.

Actividades infantiles

Viernes, 5 y 6 de septiembre, en plaza del Arenal a las 19:00 horas: Cuenta Cuentos y a las 20:00 horas: Pisa de la Uva Infantil

Cuentacuentos el 12 y 13 de septiembre a las 19:00 horas en plaza del Arenal.

VI Festival de Magia de Jerez

5, 6 y 7 de septiembre en Teatro Sala Compañía y Damajuana.

GALA DE MAGIA – Teatro Sala Compañía

Viernes 5 de septiembre, 21:00 h Artistas: Francis Zafrilla y Martilda Presenta: Bernabé

Sábado 6 de septiembre, 21:00 h Artistas: Manu Vera y Jessica Guloomal Presenta: Shenodini

Con el código promocional FEMAJE25, cada entrada contará con un descuento directo de 2 €.

Conciertos de la Vendimia. V Festival Rockin`Sherry

Sábado, 13 de septiembre V Festival Rockin' Sherry (R

ock'n Roll Club)

13:30 – Alameda del Banco "HONEY RIVER JAZZ BAND"

17:30 – Alameda del Banco "ROCKING BUMPERS"

19:00 – Alameda del Banco "THE HICK RIDERS"

20:30 – Alameda del Banco "THE SUN ROCKETS"

22:30 – Alameda del Banco "LOS SIREX"

Patrimonio Histórico y Museo Arqueológico

Sábado 6 de septiembre

PRIMER SÁBADO DE MES. Entrada gratuita. Visita Guiada Museo Arqueológico. Asociación de Amigos del Museo. A las 11:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo Visita Temática 'Antes de las soleras y el catavino' Laureano Aguilar Moya Museo Arqueológico. A las 12:00 horas. Aforo limitado. Reserva previa teléfono 956149560

Jueves 11 y viernes 12 de septiembre

Ruta Patrimonial PATRIMONIO HISTÓRICO Y VINO Ruta guiada (lengua española) por el casco histórico de la ciudad en la que se explica la intensa relación entre el patrimonio monumental de la ciudad y el comercio de vinos, desde la Edad Media hasta nuestros días. La actividad comenzará con una visita a las Bodega Pendiente Duración aproximada ruta: 90 minutos. Actividad gratuita para un grupo limitado de personas por jornada. Es necesaria inscripción previa en el teléfono 956 149 560. Museo Arqueológico Se admitirá un máximo de 4 personas por cada reserva. Punto de Encuentro: Monumento Domecq, Alameda Cristina 18:00 horas Aforo limitado. Reserva previa teléfono 956149560

Sábado 13 de septiembre

Jornada de Puertas Abierta Visita Guiada Museo Arqueológico Asociación de Amigos del Museo a las 11:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Visita Temática “Antes de las soleras y el catavino” Laureano Aguilar Moya Museo Arqueológico. A las 12:00 horas. Aforo limitado. Reserva previa teléfono 956149560

Visita Guiada - Jerez de Noche. Punto de Encuentro: Plaza San Lucas a las 22:00 y a las 00:00 horas Aforo limitado. Reserva previa teléfono 956149560

Sábado 27 de septiembre

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMOJornada de Puertas Abiertas Y La pieza del mes 'Torre de rueca de época islámica' Dª. Pilar Peña Jiménez. Historiadora del Arte 12:00 horas. Sala Julián Cuadra Entrada Libre hasta completar aforo

RUTA GUIADA " VINO Y PATRIMONIO HISTÓRICO" Jueves, 11 y Viernes, 12 de septiembre a las 18:00 horas Punto de encuentro – Frente al Palacio Domecq

Actividades con motivo del hermanamiento Jerez-Haro

EXPOSICIÓN PICTÓRICA COMPARTIDA POR ARTISTAS DE JEREZ Y HARO - Claustro de Santo Domingo – Sala Primera Planta Del 5 al 14 de septiembre

ARTE URBANO – MURAL CONMEMORATIVO HERMANAMIENTO JEREZ Y HARO Ubicación – Calle Ferrocarril

Viernes 12 de septiembre

ACTUACIÓN ESTELAR DEL GRUPO BÉLEBIN PROYECT Ubicación – Claustros de Santo Domingo (galería 1ª planta) Viernes, 12 de septiembre a las 18:00 h.

RECEPCION OFICIAL A LAS AUTORIDADES DE HARO Fecha: Viernes, 12 de septiembre Ubicación: Ayuntamiento de Jerez

INAUGURACIÓN FAROLA CONMEMORATIVA Fecha: Viernes, 12 de septiembre Ubicación: Plaza Monti

ENCUENTRO GASTRONÓMICO Y DEGUSTACIÓN Fecha: Viernes 12 de septiembre Ubicación: Tabanco el Pasaje

CATAS RUTAS DEL VINO MARCO DE JEREZ – RIOJA ALTA Viernes 12 de septiembre 12. Cata Rutas del Vino Marco de Jerez – La Rioja Alta Hora: 12:00 horas Bodegas Lustau *Sergio Martínez, enólogo de Lustau + invitada Bodegas Martínez Lacuesta (Haro): Andrea Llorente 653 814 123 Telf. de contacto 956 34 15 97 Hora 19:00 horas Bodegas Cayetano del Pino + invitada Bodegas Ramón Bilbao (Haro: Zaida Semprum 656 711 806

Sábado 13 de septiembre. Cata Rutas del Vino Marco de Jerez – La Rioja Alta Hora: 12:00 horas Bodegas Valdespino *Victoria Frutos, enóloga de Valdespino + invitada Bodegas Valenciso (Haro): Carmen 609 332 389 Telf. De contacto 956 321 004

Domingo 14 de septiembre. Catas Rutas del Vino del Marco de Jerez – La Rioja Alta Hora: 12:30 horas Bodega Santa Petronila *Agustín Benjumeda, propietario de Santa Petronila + invitada Bodegas Muga (Haro): Miguel Ruiz 681 236 390 Telf. de contacto 669 750 888

Actividades en colaboración con el Consejo Regulador del Vino de Jerez

BRANDY DE JEREZ MIXING DAYS. Del 30 de agosto al 14 de septiembre Bares y Pubs de Jerez

CATAS MAGISTRALES. Jueves, 4 de septiembre Viernes, 5 de septiembre Sábado, 6 de septiembre Domingo, 7 de septiembre Jueves, 11 de septiembre Viernes, 12 de septiembre Sábado, 13 de septiembre a las 20:30 horas en el Alcázar de Jerez – Patio de Armas. Número limitado de plazas. Sujeto a reserva previa. Reservas: https://coboscatering.com/tienda/

DE COPA EN COPA. Jueves, 4 de septiembre de 20:30 a 24:00 horas Viernes, 5 de septiembre de 20:30 a 24:00 horas Sábado, 6 de septiembre de 12:30 a 15:00 horas en los Claustros de Santo Domingo Entrada libre hasta completar aforo. Exposición y muestra de vinos de las Denominaciones de Origen "Jerez-XérèsSherry" y "Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda" de multitud de bodegas, con posibilidad de degustación de los mismos en los diferentes stands, y todo ello, amenizado por un acompañamiento musical.

BRANDY DE JEREZ MIXING NIGHT. Sábado, 6 de septiembre, de 21:00 a 00:30 horas, en los Claustros de Santo Domingo Coctelería y música en directo junto a actividades y promociones exclusivas unidas en un entorno único para el inicio estos días grandes de la coctelería jerezana.

CONCURSO DE VENENCIA INFANTIL. Taller: Sábado, 30 de agosto, de 19:30 a 21:30 horas Viernes, 5 de septiembre, de 19:30 a 21:30 horas Concurso: Sábado, 6 de septiembre, de 11:30 a 13:00 horas. Claustros de Santo Domingo

CATEDRA DEL VINO. En Bodega San Ginés – Consejo Regulador Vinos de Jerez. Pendiente fecha. Conferenciante: Manuel Alejandro. Entrada Libre hasta completar aforo.

VISITAS AL CONSEJO REGULADOR. Lunes, 8 de septiembre, de 12 a 13:30 horas. Sede del Consejo Regulador. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 2

Actividades en colaboración con la Sociedad Jerezana del Vino

VII DESAFÍO DE CATA A CIEGAS FIESTAS DE LA VENDIMIA. Jueves 4 y Viernes 5 de septiembre la fase previa. El 6 de septiembre final. En la Sede de la Sociedad Jerezana del Vino - Pl. Silos. Concurso de cata por equipos compuestos por 2 o 3 miembros. Cada equipo catará siete vinos en la modalidad a ciegas. La totalidad de los vinos serán españoles. Uno de los vinos pertenecerá a la IGP Tierra de Cádiz o realizado en la provincia y los 6 restantes pertenecerán a la categoría de Jereces amparados por la DO. Los 14 mejores equipos disputarán la final. Inscripciones en: www.sociedadjerezanadelvino.org

ENTRE VINOS. TINTOS Y BLANCOS Jueves, 11 de septiembre, de 20:30 a 00:00 horas. Viernes, 12 de septiembre, de 20:30 a 24:00 horas. Sábado 13 de septiembre de 12:30 a 15:30 y de 20:30 a 24:00 horas, en los Claustros de Santo Domingo. Exposición y muestra de vinos tranquilos de la IGP "Tierra de Cádiz" y vinos de pasto, con posibilidad de degustación de los mismos en los diferentes stands. La actividad estará amenizada por acompañamiento musical. Entrada libre hasta completar aforo.

Otras actividades en colaboración

FLAMENCO EN BARRIADA LA ASUNCIÓN (LA INTEGRACIÓN – AYTO). 13 de septiembre, a las 22,00h. Jardines Centro Comercial la Asunción. Entrada gratuita hasta completar aforo (400 plazas). Actividades: sorteo, barra con comida y bebida, grupos de magia.

VISITAS GUIADAS A TONELERÍAS. Miércoles 3 y jueves, 4 de septiembre a las 12:00 horas: Tonelería HUDO. Miércoles, 10 y Jueves, 11 de septiembre a las 11:30 horas: Tonelería Paez Lobato Duración aproximada: 90 minutos. Actividad gratuita para grupo limitado a 20 personas en Tonelería HUDO y 40 personas en Tonelería Paez Lobato, por jornada. Es necesaria inscripción vía e-mail fiestasmayores@aytojerez.es. Para cualquier consulta le atenderemos en el teléfono 956 14 94 90. Se admitirá un máximo de 4 personas por cada reserva.

XX HOMENAJE A SHAKESPEARE el 6 de septiembre.

GALAS ECUESTRES YEGUADA DE LA CARTUJA "HIERRO DEL BOCADO". Sábado 6 de septiembre Yeguada de la Cartuja 'Hierro del Bocado'. Carretera Medina – El Portal, Km 6,5. 18. Gala benéfica en la que se demuestra la belleza, fuerza y espectacularidad de la reserva de caballos de estirpe cartujana más importante del mundo. Actividad en la que la recaudación se destina íntegramente a fines sociales. En esta ocasión destinada a la Asociacion de Enfermedades raras. Organiza, la Yeguada de la Cartuja 'Hierro del Bocado' REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE. Sábado 27 de septiembre: exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías extraídas de las reprises de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación tradicional.

CONCURSO DE PINTURA CERBA DE LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA. Del Sábado, 30 de agosto al Domingo, 14 de septiembre en el Hotel Casa Palacio María Luisa.

CONCURSO DE MICRORRELATOS Y DE PINTURA CERBA DE LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA. Sábado 13 de septiembre en los Claustros de Santo Domingo. Entrega de Premios - Organizan Club Español del Ratonero Bodeguero Andaluz y Ayuntamiento de Jerez.

II Fiestas de la Vendimia del Ateneo de Jerez del 1 al 14 de septiembre

Lunes 1 de septiembre

20:00 horas - Inauguración de las II Fiestas de la Vendimia del Ateneo de Jerez. Entrada Libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8) Participan: Francisco Zurita (Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez) Gustavo Cordero Bueso (Presidente del Ateneo Jerez) 20:15 horas – Inauguración de la Exposición “In Vino, Veritas” del grupo fotográfico “Tercero Efe” (Rafael Sánchez, Francisco Rocha, Rafa Pérez y Juan Martín Beardo). Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Miércoles 3 de septiembre

20:00 horas – Sección de Flamenco. Conferencia con cata “Cultura flamenca & Sherry”. En honor a Gregorio Manuel Fernández Vargas, tío borrico de Jerez. Ponente José María Castaño (director de Expo-flamenco). Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8) .

Viernes 5 de septiembre

20:00 horas Sección de Jerez y su cultura – Conferencia “Vinos, maridaje y periodismo”. Ponente: Paz Ivisón (Periodista gastronómica y vitivinícola). Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Sábado 6 de septiembre

11:00 horas – Sección de Cultura Gastronómica – Maridaje de Sabores. Experiencia en bodegas Domecq – Entrechuelos. Visita bodeguera y almuerzo. Cortijo Torrecera (Jerez). Entrada con reserva propia.

Domingo 7 de septiembre

20:00 horas - Camerata - “Las voces de Baco”. Concierto de la Camerata del Ateneo de Jerez. Bodega de San Ginés de la Jara. Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Marco de Jerez (Avenida Álvaro Domecq, 2). Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 8 de septiembre

20:00 horas. Sección de Jerez y su Cultura. Conferencia: “Mercado y futuro del vino de Jerez. Retos y oportunidades”. Ponente: César Saldaña (Presidente Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Marco de Jerez). Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Martes 9 de septiembre

Sección de Poesía. Recital: “Maridaje de sentidos: vinos y palabras”. Con la participación de enólogos y poetas de Jerez y comarca. Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Miércoles 10 de septiembre

20:00 horas – Sección de Salud y Bienestar. Conferencia: “Vino y Salud”. Ponentes: Jaime Fernández Caldas (enfermero) y José Luis Manzano Doña (enfermero y nutricionista). Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Jueves 11 de septiembre

20:00 hora – Sección de Economía y debate ciudadano - Conferencia: “El patrimonio bodeguero como motor económico del marco de Jerez. El caso de El Puerto de Santa María”. Ponente: Juan Gómez Benítez (Enólogo. Director de investigación de bodegas Osborne). Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Viernes 12 de septiembre

8:00 horas – Sección de Naturaleza y medioambiente – Ruta senderista por pago de Viñas de Jerez. Entrada libre hasta completar aforo. 20:00 horas – Club de lectura. Entrevista a Juan Pedro Cosano (Autor de la novela 'La fuente del Oro'): 'Jerez y el mundo bodeguero de los años 30'. Entrada libre hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

Domingo 14 de septiembre

20:00 horas – “I Festival de la vendimia” Festival musical de la Fiesta de la Vendimia del Ateneo de Jerez. Maridaje de música y vinos generosos de Jerez. Con los grupos “Carta de Ajuste” y “Decum”. Entrada con reserva previa hasta completar aforo. Sede del Ateneo de Jerez (Calle San Cristóbal, 8).

PROGRAMACION ENOTURISTICA Y CULTURAL

BODEGAS GONZALEZ BYASS

Visita Luxury

Fecha: 06 y 13 de septiembre Hora: 13.30h

Visita guiada con cata en nuestro exclusivo Botellero histórico y almuerzo maridado en el Restaurante Pedro Nolasco

Duración estimada: 3 horas

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Tío Pepe

Organizador: Bodegas Tío Pepe

Tel. reservas: 956357016 e-mail reservas: reservas@gonzalezbyass.es y en www.bodegastiopepe.com

Tarifa/pax.: 96€/pax

BODEGAS FUNDADOR

Visita a Bodegas Fundador con Menú Maridado Andaluz

Fecha: Sábado 30 de Agosto Hora: 20:00h

Visita a Bodega de La Mezquita y Bodega del Molino. Cena en Restaurante Casa Fundador con Menú Andaluz maridado con los Vinos de Harveys y Brandy Fundador.

Duración estimada: 3 horas aproximadamente

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Fundador. C/ Puerta de Rota s/n. Jerez

Organizador: Bodegas Fundador

Tel. reservas: 956.151552 e-mail reservas: f.info@bodegasfundador.com y en www.brandyfundador.com

Tarifa/pax.: 60€

Otros datos de interés: Parking en Restaurante Casa Fundador

Fiesta Fin de Verano en Restaurante casa Fundador

Fecha: 03 de Septiembre de 2025 Hora: 21.30h

Una despedida por todo lo alto, con música, coctelería y ese ambiente especial que solo se vive en Casa Fundador. Actuación de Manuel Cantarote

Lugar de celebración/encuentro: Restaurante Casa Fundador. C/ San Ildefonso nº 3. Jerez

Organizador: Restaurante Casa Fundador

Tel. reservas: 956151552 e-mail reservas: f.info@bodegasfundador.com y en www.brandyfundador.com/casa-fundador

Tarifa/pax.,: 10€ incluye 1 consumición

Otros datos de interés: Parking en Restaurante

Visita Gastro

Fecha: Martes y Jueves Hora: 14h

Visita a Bodegas, incluyendo la Bodega de la Mezquita, El Molino, Museo, y Menú almuerzo en Restaurante Casa Fundador.

Duración estimada: 3 horas aprox.

Idiomas en los que se realiza la actividad: español e inglés

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Fundador. C/ Puerta de Rota s/n. Jerez

Organizador: Bodegas Fundador

Tel. reservas: 956.151552 e-mail reservas: f.info@bodegasfundaor.com y en www.brandyfundador.com

Tarifa/pax.: 35€

Otros datos de interés: Parking en Restaurante Casa Fundador

Pack Visitas y Tapas Maridadas

Fecha: Todos los Viernes y Sábados desde el día 1 de Septiembre Hora: 19.00h

Visita a Bodegas Fundador incluyendo la Bodega de La Mezquita finalizando con un Menú de Tapas maridadas con Vinos y Brandy en el Restaurante Casa Fundador

Duración estimada: 3 horas aprox.

Idiomas en los que se realiza la actividad: español e inglés

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Fundador. C/ Puerta de Rota s/n. Jerez

Organizador: Bodegas Fundador

Tel. reservas: 956.151552 e-mail reservas: f.info@bodegasfundador.com y en www.brandyfundador.com

Tarifa/pax., si la hubiera: 45€

Otros datos de interés: Parking en Restaurante Casa Fundador

Fundador & Friends

Fecha: 28 de Agosto de 2025 Hora: 20.30h

Visita guiada a las Bodegas y Cena en Casa Fundador servida por los chefs Asturianos Luis Alberto y Guillermo Martínez del centenario restaurante de Oviedo, Casa Fermín. Recetas tradicionales de la cocina asturiana fusionadas con los mejores brandies y vinos de la bodega. Maridaje comentado por nuestros Brands Ambassadors. Música en Directo

Duración estimada: 4 horas aprox.

Idiomas en los que se realiza la actividad: español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Fundador. c/ Puerta de Rota s/n. Jerez

Organizador: Bodegas Fundador

Tel. reservas: 956151552 e-mail reservas: f.info@bodegasfundador.com y en www.brandyfundador.com/casa-fundador

Tarifa/pax.: 80€

Otros datos de interés: Parking en la misma Bodega.

BODEGAS EL MAESTRO SIERRA

Miércoles, 10 de septiembre a las 12:00 horas : Jornada de Puertas Abiertas. Aforo limitado: 25 pax. Imprescindible inscripción previa entre el 1 y el 5 de septiembre por correo electrónico (info@maestrosierra.com). Actividad con entrada benéfica a beneficio de las Hermanas de la Cruz (Las personas interesadas en asistir deberán depositar al menos 1 kg de alimento en el momento de la entrada o efectuar un donativo destinado a la citada congregación). Máximo: 2 plazas por solicitud.

Jueves, 11 de septiembre: 20:00 horas. Conferencia Fiestas de la Vendimia 2025 de Mª del Carmen Borrego Plá. 'El jerez sus amigos y sus tiempos: la inflexibilidad 25 permitida'. Aforo limitado: 35 personas. Imprescindible inscripción previa entre el 1 y el 5 de septiembre por correo electrónico (info@maestrosierra.com). Las solicitudes se atenderán por orden de llegada y, dado el aforo limitado, será imprescindible contar con la confirmación que se remitirá a las personas inscritas por estricto orden de llegada. Máximo: 2 plazas por solicitud.

BODEGA CAYETANO DEL PINO

Sumérgete en una visita 360º al Marco de Jerez el 4 y 11 de septiembre a partir de las 19:00 horas. Visita al viñedo centenario de Cerro Obregón, conociendo su viñedo y su casa de viña. Tras salir de Cerro Obregón, visita a la Bodega Cayetano del Pino con cata de 4 vinos. Tendrá una duración estimada de 3 horas. La actividad se realiza en español e Inglés. (Preguntar por disponibilidad en alemán, francés, Italiano).

Lugar de celebración/encuentro: Cerro Obregón y Bodegas Cayetano del Pino.

Organizador: Bodegas Cayetano del Pino.

Tel. reservas: 676 70 79 13 e-mail reservas: visitas@cayetanodelpino.com o en https://cayetanodelpino.com/visitas/vina-de-cerroobregon-y-bodegas-cayetano-del-pino-y-cata-de-4-vinos Tarifa/pax.: 35,00 euros por persona.

Otros datos de interés: Visitas con plazas limitadas.

BODEGA MIGUEL DOMECQ - ENTRECHUELOS

Jornadas de puertas abiertas los días 1 y 2 de septiembre a las 12:00 horas. Estas jornadas se organizan en conmemoración a la fiesta de la vendimia, para colaborar con los más necesitados. Puedes aportar un donativo o una bolsa de comida a los comedores sociales de la ciudad de Jerez como precio del producto, y te invitamos a una copa de uno de nuestros vinos más prestigiosos de la casa (blanco Charddonnay seco/ dulce o tinto Roble Entrechuelos).

Duración estimada: 1hora.

Lugar de celebración/encuentro: Bodega Miguel Domecq.

Organizadora: Marta Toribio Escobar

Tel. reservas: 682 53 91 97 e-mail reservas: visitas@migueldomecq.com y en www.migueldomecq.com/enoturismo

Otros datos de interés: Se recomienda reservar previamente ya que el aforo será limitado hasta 20 personas en el teléfono y correo de contacto de la actividad.

Bailando entre Viñedos

Sábado 13 de septiembre a las 10:00 horas. Empezaremos el día rodeado de naturaleza, moviéndonos suavemente al ritmo de la música con auriculares inalámbricos, en una sesión diseñada para desconectar del ruido, respirar, liberar tensiones y reconectar con la alegría de vivir. En esta edición especial de Bailando entre Viñedos, combinamos ejercicio suave, baile al aire libre y conexión con el entorno en un ambiente lleno de buena energía, compañía y bienestar. Y para cerrar esta experiencia, se ofrecerá una copa de cortesía de los vinos más representativos de la casa: el blanco seco Chardonnay y los tintos Entrechuelos de la IGP “Tierras de Cádiz”. Una forma especial de celebrar la vida, brindar por ella… y bailarla. Se recomienda ropa cómoda y calzado adecuado. Actividad apta para todos los públicos, sin necesidad de experiencia previa

Duración estimada: 3 h.

Lugar de celebración/encuentro: Bodega Miguel Domecq.

Organizadora: Marta Toribio y Mª CArmen (Bailando por la Vida). Tel. Reservas: Marta: (+34) 682 53 91 97 Mª CARMEN: (+34) 696 44 86 80 E-mail. Reservas: visitas@migueldomecq.com info.bailandoporlavida@gmail.com o en www.migueldomecq.com/enoturismo

Tarifa/pax.: 25 €/persona

Plazas limitadas.: Máximo 30 personas. Reservar con antelación.

BODEGAS ALVARO DOMECQ

Visita guiada + cata dinámica de 3 vinos de jerez Fecha el sábado 30 y domingo 31 de agosto a las 12:00. La experiencia consistiría en visitar la bodega de los vinos de jerez, Brandy y vinagre, incluida una degustación de 3 vinos de nuestra línea de caballos.

Duración estimada: 90min Idiomas en los que se realiza la actividad: inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq, calle madre de dios s/n

Organizador: Bodegas Álvaro Domecq

Tel. reservas: (Reservas a través de la Web) 956339634 / 682280535 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com en https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax.: Adultos: 18€/persona precio promocional especial vendimia, niños a partir de 12 años 10€/niño (incluye mosto de uva sin alcohol) Otros datos de interés: Reserva previa a través del link

Cata y compás

Sábado 30 y Domingo 31 de agosto

OPCIÓN 1.- 17:30 Visita guiada + cata de 3 vinos 19:00 Espectáculo flamenco 'Tablao flamenco Puro Arte' a las 20:30 Cena Menú Tapas + 1 bebida 'Tablao flamenco Puro Arte'

OPCIÓN 2.- 19:00 Visita guiada + cata de 3 vinos a las 20:30 Cena Menú Tapas 'Tablao flamenco Puro Arte' 22:00 Espectáculo flamenco 'Tablao flamenco Puro Arte' Breve descripción de la actividad: un viaje entre botas y bulerías, con visita guiada y cata de vinos en Bodegas Álvaro Domecq y la pasión del flamenco en vivo con cena en el tablao Puro Arte. Una experiencia para saborear con los cinco sentidos.

Duración estimada: 3h 28

Idiomas en los que se realiza la actividad: visita guiada inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte, calle madre de dios nº10 Organizador: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte

Tel. reservas: (Reservas a través del enlace) 682280535 / 660 030 420 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o reservas@puroarteflamencojerez.com o en https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax: Adultos 72€/persona, niños de 3 a 11 años 30€/niño, precio promocional especial vendimia

Otros datos de interés: Información sobre el menú, opciones para niños y reservas a través del link.

Visita guiada + cata dinámica de 3 vinos de jerez

Lunes 1 al Domingo 7 de septiembre a las 12:00 horas visita a la bodega de los vinos de jerez, Brandy y vinagre, incluida una degustación de 3 vinos de nuestra línea de caballos.

Duración estimada: 90 minutos

Idiomas en los que se realiza la actividad: inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq, calle madre de dios s/n

Organizador: Bodegas Álvaro Domecq

Tel. reservas: (Reservas a través de la Web) 956339634 / 682280535 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o en la web https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax.: Adultos: 18€/persona precio promocional especial vendimia, niños a partir de 12 años 10€/niño (incluye mosto de uva sin alcohol)

Otros datos de interés: Reserva previa a través del link

Cata y compás

Martes 2 de septiembre a las 14:00 horas. OPCIÓN VISITA + ALMUERZO + ESPECTÁCULO FLAMENCO - 14:00 Visita guiada + cata 3 vinos - 15:00 Almuerzo Menú Tapas+ 1 bebida, en el Tablao Flamenco Puro arte - 16:00 Espectáculo Flamenco en el Tablao Flamenco Puro arte. Un viaje entre botas y bulerías, con visita guiada y cata de vinos en Bodegas Álvaro Domecq y la pasión del flamenco en 29 vivo con almuerzo en el tablao Puro Arte. Una experiencia para saborear con los cinco sentidos.

Duración estimada: 2h

Idiomas en los que se realiza la actividad: visita guiada inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte, calle madre de dios nº10

Organizador: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte

Tel. reservas: (Reservas a través del enlace) 682280535 / 660 030 420 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o reservas@puroarteflamencojerez.com o en https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax: Adultos 72€/persona, niños de 3 a 11 años 30€/niño, precio promocional especial vendimia

Otros datos de interés: Información sobre el menú, opciones para niños y reservas a través del link.

Alma de Jerez

Martes 2, Jueves 4 y Viernes 5 de septiembre a las 11:00 horas. Presentación en Real Escuela 12:00 Espectáculo de caballos Real Escuela 13:30 Fin Real Escuela, acudir a Bodega (12 min en coche, 30 min andando) 14:00 Visita a la Bodega Álvaro Domecq 15:00 Almuerzo en Puro Arte (Menú Tapas) 16:00 Espectáculo Flamenco en Puro Arte 17:10 Fin de la experiencia. Un espectáculo único con los mejores caballos de pura raza española, seguido de una visita y cata de vinos a una legendaria bodega Jerezana, con posterior degustación de una selección de productos típicamente andaluces, disfrutando en el escenario de cinco artistas representantes del más puro y auténtico flamenco de Jerez

Duración estimada: 5 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: visita guiada inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (Av. Duque de Abrantes, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz) Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte, (calle madre de dios nº10)

Organizador: Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte

Tel. reservas: (Reservas a través del enlace) 682280535 / 660 030 420 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o reservas@almajerez.com o en la web https://almajerez.com/es/

Tarifa/pax: Adultos 89€/persona

Otros datos de interés: Información sobre el menú, opciones para niños y reservas a través del link.

Cata y compás

Fecha: Jueves 4 y Viernes 5 de septiembre

Hora: OPCIÓN VISITA + ALMUERZO + ESPECTÁCULO - 14:00 Visita guiada + cata 3 vinos - 15:00 Almuerzo Menú Tapas+ 1 bebida, en el Tablao Flamenco Puro arte - 16:00 Espectáculo Flamenco en el Tablao Flamenco Puro arte OPCIÓN VISITA + CENA + ESPECTÁCULO OPCIÓN 1 - 17:30 Visita guiada + cata de 3 vinos - 19:00 Espectáculo flamenco “Tablao flamenco Puro Arte” - 20:30 Cena Menú Tapas + 1 bebida “Tablao flamenco Puro Arte” OPCIÓN 2 - 19:00 Visita guiada + cata de 3 vinos - 20:30 Cena Menú Tapas “Tablao flamenco Puro Arte” - 22:00 Espectáculo flamenco “Tablao flamenco Puro Arte”. Un viaje entre botas y bulerías, con visita guiada y cata de vinos en Bodegas Álvaro Domecq y la pasión del flamenco en vivo con almuerzo en el tablao Puro Arte. Una experiencia para saborear con los cinco sentidos.

Duración estimada: 3 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: visita guiada inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte, calle madre de dios nº10 Organizador: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte

Tel. reservas: (Reservas a través del enlace) 682280535 / 660 030 420 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o reservas@puroarteflamencojerez.com o en https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax: Adultos 72€/persona, niños de 3 a 11 años 30€/niño, precio promocional especial vendimia

Otros datos de interés: Información sobre el menú, opciones para niños y reservas a través del link.

Visita guiada + cata dinámica de 3 vinos de jerez

Sábado 6 y Domingo 7 de septiembre a las 12:00 horas. La experiencia consistirían en visitar la bodega de los vinos de jerez, Brandy y vinagre, incluida una degustación de 3 vinos de nuestra línea de caballos. Duración estimada: 90 minutos

Idiomas en los que se realiza la actividad: inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq, calle madre de dios s/n Organizador: Bodegas Álvaro Domecq

Tel. reservas: (Reservas a través de la Web) 956339634 / 682280535 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o en la web https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax.: Adultos: 18€/persona precio promocional especial vendimia, niños a partir de 12 años 10€/niño (incluye mosto de uva sin alcohol)

Otros datos de interés: Reserva previa a través del link

Cata y compás

Sábado 6 y domingo 7 de septiembre. Hora: OPCIÓN 1 17:30 Visita guiada + cata de 3 vinos 19:00 Espectáculo flamenco “Tablao flamenco Puro Arte” 20:30 Cena Menú Tapas + 1 bebida “Tablao flamenco Puro Arte” OPCIÓN 2 19:00 Visita guiada + cata de 3 vinos 20:30 Cena Menú Tapas “Tablao flamenco Puro Arte” 22:00 Espectáculo flamenco “Tablao flamenco Puro Arte” Breve descripción de la actividad: un viaje entre botas y bulerías, con visita guiada y cata de vinos en Bodegas Álvaro Domecq y la pasión del flamenco en vivo con cena en el tablao Puro Arte. Una experiencia para saborear con los cinco sentidos.

Duración estimada: 3 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: visita guiada inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte, calle Madre de Dios nº10

Organizador: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte

Tel. reservas: (Reservas a través del enlace) 682280535 / 660 030 420 32 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o reservas@puroarteflamencojerez.com o en la web https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax: Adultos 72€/persona, niños de 3 a 11 años 30€/niño, precio promocional especial vendimia

Otros datos de interés: Información sobre el menú, opciones para niños y reservas a través del link.

Visita guiada + cata dinámica de 3 vinos de jerez

Lunes 8 al viernes 12 de septiembre a las 12:00 horas. La experiencia consistirían en visitar la bodega de los vinos de jerez, Brandy y vinagre, incluida una degustación de 3 vinos de nuestra línea de caballos.

Duración estimada: 90 minuos

Idiomas en los que se realiza la actividad: inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq, calle madre de dios s/n

Organizador: Bodegas Álvaro Domecq

Tel. reservas: (Reservas a través de la Web) 956339634 / 682280535 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o en https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax.: Adultos: 18€/persona precio promocional especial vendimia, niños a partir de 12 años 10€/niño (incluye mosto de uva sin alcohol)

Otros datos de interés: Reserva previa a través del link

Alma de Jerez

Martes 9, Jueves 11 y Viernes 12 de septiembre a las 11:00 horas. Presentación en Real Escuela 12:00 Espectáculo de caballos Real Escuela 13:30 Fin Real Escuela, acudir a Bodega (12 min en coche, 30 min andando) 14:00 Visita a la Bodega Álvaro Domecq 15:00 Almuerzo en Puro Arte (Menú Tapas) 16:00 Espectáculo Flamenco en Puro Arte 17:10 Fin de la experiencia. Se trata de un espectáculo único con los mejores caballos de pura raza española, seguido de una visita y cata de vinos a una legendaria bodega Jerezana, con posterior degustación de una selección de 33 productos típicamente andaluces, disfrutando en el escenario de cinco artistas representantes del más puro y auténtico flamenco de Jerez

Duración estimada: 5 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: visita guiada inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (Av. Duque de Abrantes, s/n, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz) Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte, (calle madre de dios nº10)

Organizador: Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte

Tel. reservas: (Reservas a través del enlace) 682280535 / 660 030 420 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o reservas@almajerez.com

Web promocional: https://almajerez.com/es/

Tarifa/pax: Adultos 89€/persona

Otros datos de interés: Información sobre el menú, opciones para niños y reservas a través del link.

Cata y compás

Martes 9 de septiembre. OPCIÓN VISITA + ALMUERZO + ESPECTÁCULO FLAMENCO - 14:00 Visita guiada + cata 3 vinos - 15:00 Almuerzo Menú Tapas+ 1 bebida, en el Tablao Flamenco Puro arte - 16:00 Espectáculo Flamenco en el Tablao Flamenco Puro arte

Un viaje entre botas y bulerías, con visita guiada y cata de vinos en Bodegas Álvaro Domecq y la pasión del flamenco en vivo con almuerzo en el tablao Puro Arte. Una experiencia para saborear con los cinco sentidos.

Duración estimada: 2 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: visita guiada inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte, calle madre de dios nº10

Organizador: Bodegas Álvaro Domecq y Tablao Flamenco Puro Arte

Tel. reservas: (Reservas a través del enlace) 682280535 / 660 030 420 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com o reservas@puroarteflamencojerez.com

Web promocional: https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq

Tarifa/pax: Adultos 72€/persona, niños de 3 a 11 años 30€/niño, precio promocional especial vendimia

Otros datos de interés: Información sobre el menú, opciones para niños y reservas a través del link.

Brindis con Brillo

Martes 9 y Miércoles 10 de septiembre. VISITA GUIADA + CATA + TALLER DE JOYERIA - 18:00 Visita guiada + cata 3 vinos - 18:30 Taller de joyas - 20:00 Fin actividad

Una experiencia única donde tradición y creatividad se dan la mano. Comenzamos con un recorrido por nuestra bodega para descubrir el alma del vino de Jerez, con una cata guiada de nuestros vinos más emblemáticos. Culminamos con un taller artesanal de joyería inspirado en la vendimia, donde cada participante crea una pieza única que podrá llevarse como recuerdo.

Duración estimada: 3h

Idiomas en los que se realiza la actividad: visita guiada inglés y español

Lugar de celebración/encuentro: Bodegas Álvaro Domecq Organizador: Bodegas Álvaro Domecq y Mandarina Studio

Tel. reservas: (Reservas a través del enlace) 682280535 e-mail reservas: enoturismo@alvarodomecq.com

Web promocional: https://linktr.ee/bodegaalvarodomecq T

arifa/pax: Adultos 49€/persona

Otros datos de interés: Reservas a través de la web, incluye una bebida durante el taller de joyería y regalo de catavino serigrafiado.

GRUPO ESTEVE

Cata Hermanamiento: Jerez & Haro, Un brindis entre tierras

Sábado, 13 de septiembre de 2025 a las 12:00. Un encuentro único entre dos territorios con alma de vino: JEREZ & HARO. En esta cata, dirigida por nuestra enóloga Victoria Frutos degustaremos vinos de ambas denominaciones. Por parte de Haro, contaremos con la colaboración de Bodegas Valenciso, un referente de la Rioja Alta. Una cata para descubrir contrastes, afinidades y la personalidad de cada región vinícola.

Duración estimada: 2-2,5 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: español

Lugar de celebración/encuentro: Bodega Valdespino Carretera Nacional IV km. 640 35

Organizador: Bodega Valdespino Tel. reservas: 660 84 25 90/646 54 49 07 e-mail reservas: mcm@grupoestevez.com Web promocional: www.bodegavaldespino.com

Tarifa/pax., si la hubiera: 25,00 €/pax

Otros datos de interés: Aforo máximo 40 personas

Viñamantes: Cata al atardecer

Viernes, 5 de septiembre de 2025 a las 19:30 horas. Disfruta de un atardecer único en Viña Ágata, catando nuestros vinos Valdespino con unas vistas privilegiadas de la campiña y costa gaditana.

Duración estimada: 3 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: español

Lugar de celebración/encuentro: Viña Ágata Carretera de Cortes A-2003 C/ Alenar 11593 Jerez de la Frontera https://goo.gl/maps/8iPUmaj1e7aKuBL18

Organizador: Bodega Valdespino

Tel. reservas: 660 84 25 90/646 54 49 07 e-mail reservas: mcm@grupoestevez.com/mmm@grupoestevez.com

Web promocional: www.bodegavaldespino.com

Tarifa/pax., si la hubiera: 20,00 €/pax

Otros datos de interés: Aforo máximo 20 personas. Se recomienda calzado cómodo.

Catas Maridadas en Restaurante La Piedra

12 de septiembre 'BRASA Y SOLERA' con Santi Jordi. Hora 21:30h

13 de septiembre 'BRASA Y SOLERA' con Williams & Humbert. Hora 21:30h

RUTA SIETE

Ruta 4x4 Viñas del Marco de Jerez. Conocer la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días y su relación con el vino. Recorrer los pagos de viñas más emblemáticos del Marco de Jerez, interpretando su paisaje: Casas de viñas, tierras, uvas, labores, historias, etc., para finalizar con un aperitivo con una copa de vino de Jerez entre viñas.

Fecha y Horario: Mañana: 09:30 h a 13:00 h, los días: 30 y 31/08 – 6, 13 y 14/09. Tarde: 17:30 h a 21:00 h, días: 30 y 31/08 - 5, 6, 7, 12 y 13/09. Otros días, consultar.

Duración: 3,30 horas.

Idiomas: Español – Inglés (Consultar).

Lugar de celebración: Marco de Jerez-Xerez-Sherry (Jerez y El Puerto Sta. María). Lugar de encuentro: Pza. Del Arenal, esquina oficina de turismo (Jerez).

Teléfono reservas: +34 610 962 155 o por WhatsApp E-mail de contacto: rutasietecadiz@gmail.com / info@rutasiete.es Web: www.rutasiete.es

Precio: 49 €/pax. Precio incluye: Servicio en vehículo 4x4. Ruta con guía especializado. Material: Prismáticos y documentación de consulta. Folleto informativo. Botellín de agua. Aperitivo con vino de Jerez. Seguros.

GENATUR

Visita guiada a la Viña Escuela Las Majadillas + Cata de vinos y Maridaje

Fecha y hora: sábado 13 y domingo 14 de 19.00 a 21.30

Jerez de la Frontera es mundialmente conocido por su campiña, es la cuna del vino. Pasaremos la tarde-noche en la Viña Las Majadillas, conociendo las labores de la campiña, la influencia del clima, la tierra, la poda, las cepas… Vamos a degustar varios vinos acompañados de sus maridajes.

Duración estimada: 2,5 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: castellano

Lugar de celebración/encuentro: Viña Escuela las Majadillas. Adjuntamos ubicación: https://maps.app.goo.gl/aAWb4DJmogeY4fwA6

Organizador: Genatur, Educación Ambiental y Turismo Rural.

Tel. reservas: 676987031 e-mail reservas: info@genatur.com Web promocional: www.genatur.com

Tarifa/pax., si la hubiera: Adultos 25€

Otros datos de interés/necesarios: La visita incluye el guía profesional de naturaleza, material de la Viña, cata de vinos y maridaje y Seguro de R. Civil y accidentes.

Programación: 19.30 – Punto de encuentro. Se recoge el dinero, y se sube a la viña Turismo Rural GENATUR SCA (AT/CA/00007) Av. Alcalde Cantos Ropero 51 P.I Jerez 2000 Nave 14. CP 11408 Jerez de la Fra. (Cádiz)

Tel. 956 316000 / 676 987031 www.genatur.com

Hablar del entorno y de la viña (dejaremos los materiales de la viña por allí por si quiere utilizarnos) Salida hacia la viña, explicación en el sitio. Vuelta a la viña y cata con maridaje. 21.30 – Despedida

APRENDE DE TOROS

Enotoro - El Vino y el Toro

Fecha: Toda la semana con reserva previa. Hora: Horario de mañana a las 10:30 horas.

Recorrido guiado en vehículo acondicionado para conocer cómo es la vida del toro bravo en el campo, finalizando con una degustación de vinos de Jerez en la finca. El vino y el toro son símbolos que identifican a Jerez desde hace años, y queremos aportar conocimiento sobre este patrimonio natural tan auténtico.

Duración estimada: 2 horas.

Idiomas en los que se realiza la actividad: español.

Lugar de celebración/encuentro: Ganadería Casa de los Toreros (Jerez de la Frontera).

Organizador: Aprende de Toros.

Tel. reservas: +34 676 909 910 e-mail reservas: info@aprendedetoros.com

Web promocional: www.aprendedetoros.com Tarifa/pax., si la hubiera: 60€ por persona.

Otros datos de interés: las visitas se deben realizar con previa reserva, para confirmar disponibilidad. No incluye desplazamiento hasta la ganadería. Las tarifas para grupos cambian en función del número de personas. Consultar tarifas.

OPTIMA CULTURA – VISITA GUIADA CATEDRAL Y SAN MIGUEL

Entre retablo y caliza. Un viaje a través de la Catedral y la iglesia San Miguel

Fecha: sábado 30 de agosto visita guiada en inglés 13. De martes a jueves visitas guiadas en español a las 11 y 13. Viernes 5 y 12 visita guiada en español a las 11 y 13 en inglés. Sábado 6 y 13 visita guiada en español a las 11 y 13 en inglés.

Se empezará con la visita guiada en la Catedral en las horas fijadas, esta entrada incluye el acceso a la torre de la Catedral y experiencia de realidad. La visita a la Iglesia de San Miguel se realizara e con audio guía.

Duración estimada: 1 hora y 40 minutos

Idiomas en los que se realiza la actividad: español e Inglés

Lugar de celebración/encuentro: Catedral e Iglesia de San Miguel

Organizador: Optima Cultura Tel. reservas: 662 18 75 11 e-mail reservas: catjerez@artisplendore.com

Tarifa/pax.: 15 euros

Otros datos de interés: Reserva previa con plazas limitadas. Acceso a torre por pases de 15 personas.

CATAS - PEPE NARANJO & DAVID MÉNDEZ

Mayona’S Broders

Fecha: 13 septiembre 2025 Hora: 20:00h

Evento vinculado al vino de la zona, música y gastronomía de influencias.

Duración estimada: 5 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: son bienvenidas todas aquellas personas que quieran pasar un buen rato comiendo y bebiendo rico.

Lugar de celebración/encuentro: Canela & Clavo.

Calle Einstein 5. Jerez.

Organizador: Pepe Naranjo & David Méndez.

Tel. reservas: 674890807 e-mail reservas: info@canelaclavo.com

Tarifa/pax., si la hubiera: precios populares según consumiciones.

Otros datos de interés: es una actividad que se hace con David Méndez (cocinero de Restaurante Berdó de El Puerto Santa Maria) y Pepe Naranjo (gerente de Canela & Clavo Eventos). Se trata de aunar platillos con mucha personalidad de estos dos profesionales del sector (Mayona’s Broders) que giran en torno al vino de la zona acompañado de buena música, además de coctelería con vinos de Jerez.

ANDALUSIA TOUR TRAVEL

Centro HIstórico de Jerez y Degustación de 2 Vinos

Fecha: DEL 30 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025

Hora: 12:00, 13:00, 19:00 Y 20:00 H.

Necesario realizar reserva en nuestra web: www.andalusiatourtravel.com

¡Bienvenidos a la encantadora ciudad de Jerez de la Frontera! Prepárense para una experiencia inolvidable explorando su centro histórico, donde la historia, la cultura y la gastronomía se entrelazan en cada esquina. Para culminar nuestra visita, nos dirigimos a uno de los tabancos más tradicionales de Jerez donde tendrás la oportunidad de degustar dos vinos emblemáticos de la región vitivinícola de Jerez.

Duración estimada: 2 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: español o inglés Lugar de celebración/encuentro: Frente al monumento ecuestre de la plaza del Arenal

Organizador: Andalusia Tour Travel

Tel. reservas: 674745060 e-mail reservas: info@andalusiatourtravel.com Reservar en el siguiente enlace: https://www.andalusiatourtravel.com/actividad/visita-guiada-centrode-jerez-y-degustacion-de-2-vinos

Tarifa durante todo el año: 25 € por persona 40 Tarifa Oferta del 30 de Agosto al 14 de Septiembre: 22 € por persona

Otros datos de interés: Reserva mínima 2 adultos

Release: 24 horas

Importante: el cliente tiene que reservar en nuestroa Web mínimo con 24 horas de antelación al día de la visita

Ruta de Tapas Jerez

DEL 30 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 Hora: 12:00 Y 20:00 H.

Necesario realizar reserva en nuestra Web: www.andalusiatourtravel.com

Podrás degustar la famosa gastronomía de Jerez con este tour donde nuestros guías les llevarán por las zonas más emblemáticas de nuestro patrimonio histórico-cultural y por los tabancos más reconocidos de la ciudad. Enriquezca sus sentidos con la gran oferta gastronómica y cultural en famosos restaurantes donde podrá disfrutar y saborear las mejores tapas de una cocina andaluza que mezcla tradición, innovación y calidad. Incluye: Guía que realizará la visita. 3 tapas+3 bebidas (a elección del guía para el maridaje de tapa y vino típico y propio del tabanco). Cualquier consumición fuera de lo estipulado será pago directo por parte del cliente.

Duración estimada: 2 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: español o inglés

Lugar de celebración/encuentro: Frente al monumento ecuestre de la plaza del Arenal

Organizador: Andalusia Tour Travel

Tel. reservas: 674745060 Reservar en el siguiente enlace: https://www.andalusiatourtravel.com/actividad/ruta-de-tapas-en-jerez

Web promocional: www.andalusiatourtravel.com

Tarifa durante todo el año: 36 € por persona Tarifa Oferta del 30 de Agosto al 14 de Septiembre: 32 € por persona

Otros datos de interés: Reserva mínima 2 adultos

Release: 24 horas

Importante: el cliente tiene que reservar en nuestra Web mínimo con 24 horas de antelación al día de la visita

Centro Histórico de Jerez y Visita a una Bodega con Degustación de 3 vinos

DEL 30 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 (De Lunes a Sábado)

Hora de la visita guiada: 09:00 H.

Necesario realizar reserva en nuestra Web: www.andalusiatourtravel.com Hora de la visita a la bodega: 12:00 H.

Oferta en la que podrás disfrutar de una Visita Guiada al Centro Histórico de Jerez recorriendo las calles, monumentos y plazas de su patrimonio cultural-artístico y visitando una de las bodegas más famosas y solicitadas donde podrás degustar sus famosos vinos.

Duración estimada: 3 horas y 30 minutos

Idiomas en los que se realiza la actividad: español o inglés

Lugar de celebración/encuentro: Frente al monumento ecuestre de la plaza del Arenal

Organizador: Andalusia Tour Travel Tel. reservas: 674745060 e-mail reservas: info@andalusiatourtravel.com Reservar en el siguiente enlace: https://www.andalusiatourtravel.com/actividad/centro-historico-jerez-ybodega

Tarifa durante todo el año: 40 € por persona. Tarifa Oferta del 30 de Agosto al 14 de Septiembre: 36 € por persona

Otros datos de interés: Reserva mínima 2 adultos

Release: 24 horas

Importante: el cliente tiene que reservar en nuestra web mínimo con 24 horas de antelación al día de la visita

A JEREZ DE TURISMO

Casco antiguo. Taller de venencia en tabanco Antiguo con copa de vino

Fecha: 30/8, 3 al 6 septiembre, del 10 al 13 septiembre Hora: 20:00h.

Visita casco histórico para terminar. En un tabanco antiguo Nociones del arte de "Venenciar" y se practicara con agua. Degustación copa de vino. Tapeo por cuenta del cliente.

Duración estimada: 90 minutos.

Idiomas: español/inglés

Lugar de celebración/encuentro: Plaza arenal esquina banco Santander Organizadora A Jerez De turismo

Tel. reservas: 617229782 e-mail reservas: ajerezdeturismo@gmail.com

Tarifa pax: 20 euros

Otros datos de Interés: de 2 a 15 personas

BRANDON TOURIST

Ruta Vino y Arquitectura Barroca del Jerez del Siglo XVIII

Sábado 6 de septiembre. Hora: 20.00 H

Recorrido de la mano del Doctor en Historia del Arte, Jose Manuel Moreno Arana, sobre la evolución de edificios construidos por los principales bodegueros de la ciudad.

Duración estimada: 2 horas

Idiomas en los que se realiza la actividad: castellano.

Lugar de celebración/encuentro: Palacio Domecq

Organizador: BRANDON TOURIST

Tel. reservas: 618427916 e-mail reservas: brandontourist.pablo@gmail.com

Tarifa/pax.: 10 Euros pax

Otros datos de interés: Pet friendly (Se admiten mascotas)

PALACIO DOMECQ

Visita General Audio guiada Palacio Domecq

6 de septiembre Horario: pases a las 10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/16.00/17.00/18.00/19.00h

La entrada incluye la visita con audio guía en grupo al Palacio Domecq, recorriendo las estancias del Palacio.

Duración estimada: 45 minutos Lugar de encuentro/celebración: Palacio Domecq, Plaza Aladro, 2.

Organiza: Palacio Domecq Idiomas (si corresponde): inglés, francés, Español

Tel: +34 673 92 36 40 Email: info@palaciodomecq.com

Tarifa especial: 12€ a través de la Web https://tickets.palaciodomecq.com con el código promocional VENDIMIA25 43 LA CARBONÁ Y BODEGAS LUIS PEREZ La Carboná y Bodegas Luis Pérez presentan una cena irrepetible en las Fiestas de la Vendimia

Solera y Sabor

4 de septiembre

Una cena exclusiva para comensales muy limitados, donde cada plato será maridado con vinos singulares de Bodegas Luis Pérez. El enólogo de la bodega, Francisco López, se sentará con los asistentes a disfrutar de la velada, presentando personalmente cada vino y guiando una conversación íntima que viajará desde la viña hasta el plato, y de ahí a la copa. El menú, creado por Chef del Sherry, propone un recorrido lleno de matices con elaboraciones como carpaccio de vieiras con aguachile de tomatillo verde y jalapeño, langostino de Sanlúcar al sarmiento con beurre blanc de “El Muelle” o pichón en tres cocciones con mole manchamanteles, entre otros, acompañados de referencias como Viña El Corregidor de Carrascal 2020. La Barajuela Dos Palmas 2017 o Tintilla Carrascal 2023. Las plazas son limitadas.

La reserva se gestiona exclusivamente a través del correo: comunicacion@lacarbona.com

Una cita excepcional para celebrar la vendimia con los sentidos, en la mesa de La Carboná.

TABANCO EL PASAJE

XIII ciclo “Flamenco se escribe con M de mujer”

Del 1 al 14 de septiembre Horario: 14:00h, 20:00h. Y 22:00h.

Espectáculo flamenco de baile, cante y guitarra.

Lugar de encuentro/celebración: C/. Santa Maria 8

EXPOSICIONES

CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO Sala De Profundis

I CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE JEREZ. OBRAS FINALISTAS Y OBRAS ADQUIRIDAS Del 3 al 27 de septiembre

CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO Galería Primera Planta

EXPOSICIÓN HERMANAMIENTO HARO Del 5 al 13 de septiembre

CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO Galería Primera Planta

YEGUADA DEL BOCADO Del 11 al 27 de septiembre

CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO Galería Primera Planta

HERMANDAD DE LA CORONACIÓN Del 12 al 27 de septiembre

CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO Sala Cerchas

ANA MARÍA SABIDO – DEL DEPORTE AL ARTE Del 28 de agosto al 27 de septiembre

*Horario Claustros: De martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas Sábados de 09.00 a 13.30 horas

Cierre de exposiciones durante los ciclos de 'De Copa en Copa' (4 y 5 de septiembre apertura en horario de 10.00 a 13.00 horas y 6 de septiembre, cerrado) y 'Entre vinos tintos y blancos' (11 y 12 de septiembre apertura en horario de 10.00 a 13.00 horas y 13 de septiembre, cerrado)

SALA PESCADERÍA VIEJA

De martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas Sábados de 09.00 a 13.30 horas

ANTONIO MONTALVO Del 13 de septiembre al 11 de octubre