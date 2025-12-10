El Ateneo de Jerez ofrece la conferencia 'Andalucía desde Jerez'

La Sección de Historia, Arte y Patrimonio del Ateneo de Jerez ha organizado el ciclo 'Andalucía. Identidad y realidad histórica' a través de siete conferencias que se vienen impartiendo por personalidades de la historia reciente del Andalucismo y que comenzaron el pasado 26 de octubre.

La próxima conferencia prevista, 'Andalucía desde Jerez: Transición, Andalucismo y Poder Andaluz', será impartida por el doctor en Historia Contemporánea Manuel Ruiz Romero y se llevará a cabo este miércoles, 10 de diciembre, a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8. El acceso a esta conferencia es libre hasta completar aforo.

Este ciclo cuenta con varias personalidades, historiadores e investigadores andalucistas como Alejandro Rojas Marcos, ex parlamentario andaluz, ex diputado y ex alcalde de Sevilla, que inauguró estas jornadas; Pedro Pacheco Herrera, alcalde de Jerez por 24 años y antiguo representante del PA; Carlos Arenas Posadas, doctor en la Universidad de Cádiz, Manuel Hijano del Río, catedrático de la Universidad de Málaga; Pilar Távora Sánchez, directora, guionista y productora de cine; y Manuel Ruiz Romero, que será quien imparta la próxima conferencia que se ofrecerá este miércoles día 10 de diciembre.

Manuel Ruiz Romero, historiador y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Pablo de Olavide, es un reconocido especialista en la Transición española y en el proceso autonómico andaluz con una amplia trayectoria investigadora, divulgativa y de gestión cultural.

Este ciclo pretende dar a conocer una parte de la historia de Andalucía desde los movimientos federales hasta los albores de la democracia. El Ateneo de Jerez se convierte así un espacio donde investigadores de diferentes universidades andaluzas y representantes andalucistas de nuestra historia reciente, aportarán de primera mano conocimientos, análisis, reflexión, diálogos y testimonios sobre Andalucía. En el caso de esta conferencia, Jerez será el centro del análisis del Andalucismo.