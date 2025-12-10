Muere a los 82 años el poeta jerezano Julio Rivera Cross

Antes de levantar el sol de este miércoles 10 de diciembre ha fallecido el poeta Julio Rivera Cross a los 82 años de edad. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó durante años como pedagogo-orientador en centros educativos de la provincia. Desde niño siempre sintió inquietud por las letras, en especial por la poesía, una necesidad que cultivaron también sus hermanos Pedro, doctor, y Mariano, profesor de Literatura del instituto Padre Luis Coloma. Quizás el hecho de que su padre fuese crítico de Zarzuela y Ópera resultó acicate fundamental. De cualquier forma, le tocó vivir una infancia difícil, con una España en plena posguera, y una adolescencia complicada, al quedarse sin padre a los 14 años, por lo que tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia. Todo aquellos sentimientos, experiencias y vivencias afloraron con el paso del tiempo en sus textos.

Su relación con la literatura comienza en 1984 con la publicación, junto a Miguel Ramos y Antonio Enrique, “Último Oficio”. Un año después, en 1985, sale a la luz su primer libro de poemas 'El Fuego de su Música', una colección que editará la Librería Gualhorce de Málaga y que dirigirá Ángel Caffarena.

Su segunda publicación en solitario llegará varios años más tarde, en 1993, bajo el título 'Ruedas', y en el año 2000 lanzará 'Al sur del sur (Encuentro con Marruecos), avalado por la editorial que dirigían Dolors Alberola y Mauricio Gil Cano. Cinco años más tarde publicará 'Caminos por tu cuerpo', un trabajo que le servirá para obtener el Premio Cálamo de Poesía Erótica. Ese mismo año sacará 'La piel del tiempo' y en 2006, editará 'Habitación en la Tierra', que contará con el prólogo de su paisana Josefa Parra y que queda recogido en la antología 'La Plata Fundida' (25 años de poesía gaditana).

En 2010 llegará 'De barro en carne viva', en 2015, 'Treinta poemas de amor insobornable y un final' y en 2023 la antología de letras flamencas 'Con todo el alma'. Asimismo, sus obras quedarán incluidas en la Antología Breve de Poetas Andaluces en homenaje a Juan Ramón Jiménez, un poeta por el que sentía especial predilección.

Además, publicó poemas en nu­me­ro­sas re­vis­tas, tales como Almoraima o Unicornio, dio re­ci­ta­les por to­da la geo­gra­fía es­pa­ño­la y fue colaborador del pro­gra­ma Juan de Mai­re­na de la Jun­ta de An­da­lu­cía, ‘Poe­tas en el Au­la’, y en el pro­yec­to vir­tual ‘Las afi­ni­da­des elec­ti­vas’ con pá­gi­na web del mis­mo nom­bre. Di­ri­gió du­ran­te mu­chos años la pres­ti­gio­sa Ter­tu­lia ‘El Er­mi­ta­ño’, así co­mo su propia co­lec­ción de poe­sía.

Por encima de todo, Julio Rivera Cross fue un defensor de la poesía, a pesar de que, tal y como reconocía al periodista Paco Lambea en una entrevista en 2010, ésta no vive su mejor momento. Al dar su por qué, el poeta jerezano admitía que "porque nos movemos en un mundo superficial, de prisas, en el que no se quiere pensar. Sólo se busca el entretenimiento y se evita el dolor de amor por todo cuanto existe. Vivir es muy difícil, enfrentarse con la realidad supone una tarea heroica. Cuando yo nací la guerra civil había terminado poco antes: vi el sufrimiento, vengo de otros tiempos. Y eso me ha dado la fuerza para ser poeta. La crisis que actualmente padecemos hará ganar a la poesía".

Pero si por algo destacó también el escritor jerezano fue por su facilidad para componer letras, especialmente en el flamenco, al que descubrió en el Matadero del barrio de La Asunción y posteriormente gracias a su amistad con Antonio Benítez Manosalbas, presidente y fundador de la Peña Los Cernícalos, quien fue el primero en invitarle a componer letras para el primer disco de Manuel Carpio 'El Garbanzo'.

Su última antología, 'Con todo el alma', recogía muchas de esas composiciones que, además de El Garbanzo, han sonado en las voces de Diego Carrasco, Pansequito, El Perro de Paterna, Ana Peña, Rancapino, Manolo Simón, Miguel Poveda, Luis de la Pica, El Lebrijano, Fernando de la Morena o Niño Jero, con aquella banda creada en los año 90 y cuyo tema más popular, 'Pasa de moda', salió de su universo creativo. Su última concesión fue al jerezano Iván 'El Torrán' quien grabó en 2023 una sevillana, 'Ay Jerez de la Frontera'.

Muchas de ellas quedaron registradas por el escritor Xavier Piera, que utilizó como Banda Sonora Original de su novela, en un proyecto en el que participaron, bajo la coordinación de José María Castaño, los artistas jerezanos Marga de Jerez, Ángel Torres y Juanpe Carabante.

De su puño salieron letras que, por su grandeza, han traspasado la ventana literaria hasta llegar a lo popular. La más conocida es una que muchos artistas jerezanos interpretan en su repertorio habitual como:

Campana de Santiago

campana de San Miguel,

son dos campanas flamencas

que despiertan a Jerez.