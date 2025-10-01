El Ateneo de Jerez organiza la conferencia 'Alimentación saludable en el Mercado de Abastos'

En el marco de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Jerez para conmemorar el 140 aniversario de la apertura del Mercado Central de Abastos, el Ateneo de Jerez se suma a la celebración con diversas propuestas culturales. Entre ellas destaca la conferencia 'Alimentación saludable en el Mercado Central de Abastos', que tendrá lugar este jueves, 2 de octubre, a las 19:30 horas, en la sede del Ateneo, situada en la calle San Cristóbal nº 8. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cartel de la conferencia.

Comprar en las plazas de abastos contribuye a cuidar el medioambiente, al reducir transporte y envases, y aporta beneficios nutricionales al ofrecer alimentos frescos, de temporada y de gran valor, procedentes de productores locales. Estos argumentos inspiran la organización de esta conferencia, que será impartida por José Luis Manzano Doña, enfermero jerezano especializado en enfermería del trabajo, graduado en dietética y nutrición, y experto en terapias naturales como acupuntura clínica y terapias reflejas.

Con una extensa trayectoria profesional, Manzano Doña es enfermero en la Agencia Tributaria, docente en el Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz en materias de salud natural, y coautor de varios capítulos del Manual de Enfermería Integrativa. Ha colaborado en el programa Salud al día de Canal Sur y actualmente participa en diferentes espacios radiofónicos de la ciudad. Además, coordina la Sección de Salud y Bienestar del Ateneo de Jerez.

Será precisamente este nutricionista quien dirija esta conferencia donde ofrecerá información detallada sobre las ventajas nutricionales y medioambientales de consumir productos de los mercados de abastos.