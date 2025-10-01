Casa Fundador estrena brunch: nueva propuesta gastronómica para los domingos en Jerez

El restaurante Casa Fundador estrena propuesta gastronómica: un brunch especial que se servirá todos los domingos, de 11:30 a 13:30 horas que se estrena el próximo 5 de octubre. Un menú especialmente diseñado para quienes quieren convertir la mañana de domingo en un momento especial, disfrutando de la buena mesa sin prisas.

Con esta iniciativa, Casa Fundador se suma a una tendencia que cada vez gana más adeptos. Para algunos, es un desayuno tardío del que disfrutar con calma, sin necesidad de madrugar en un día festivo. Para otros, es un almuerzo temprano que permite alargar la tarde sin la presión del reloj.

Cafés, tostas artesanales y smoothies

El menú del brunch de Casa Fundador está pensado para agradar a todos los que se animen a disfrutar de esta nueva propuesta. La carta incluye una cuidada variedad de tostas artesanales, bowls frescos, brioches, zumos naturales y smoothies, cafés especiales y también cócteles elaborados con los mejores brandies de la casa. Todo pensado para compartir con amigos, en pareja o en familia, en un ambiente que combina la tradición y la esencia de Jerez.

El lanzamiento del brunch es un paso más en la apuesta por la innovación gastronómica de Casa Fundador, restaurante siempre atento a las tendencias del mercado y que ofrece experiencias actuales sin perder las raíces y la esencia de la bodega más antigua de Jerez, con 300 años de historia y cuna del primer brandy español.

Para Ángel Piña, consejero de Pedro Domecq y director global comercial y de marketing Fundador- Emperador, el brunch nace con la idea de que Casa Fundador sea ese lugar donde los domingos se viven de forma distinta y se consolide como punto de encuentro imprescindible en Jerez: “El brunch ofrece buena gastronomía alineada con todos nuestros brandies, productos de calidad y un ambiente agradable en una bodega llena de historia”, apunta Piña.

Las reservas para el brunch o para cualquier servicio en Casa Fundador pueden gestionarse a través de la web de Brandy Fundador y en el teléfono 956 151 552.