El Ateneo realiza una exposición sobre las radios de Jerez

El Ateneo de Jerez inaugura este lunes 2 de febrero, a las 19:30 horas, la exposición 'Emisoras de la radio: el dial desde Jerez', en la sede de la institución, situada en la calle San Cristóbal, número 8. La muestra podrá visitarse en la sala María Manuel Pozo del Ateneo de Jerez hasta el 13 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Radio, jornada en la que la centenaria institución realizará un acto de reconocimiento a cada una de las emisoras de radio jerezanas. El acceso a la inauguración y a la exposición serán libres hasta completar aforo. Tras el acto inaugural, se ofrecerá un jerez de honor a las personas asistentes.

Para la realización de esta exposición, el Ateneo de Jerez ha contado con la colaboración de las seis emisoras que emiten en frecuencia desde la ciudad: Onda Jerez, Canal Sur Jerez, Cadena COPE, Radio Jerez–SER, Onda Cero y Frontera Radio. A través de diversos paneles informativos y de objetos radiofónicos cedidos expresamente para la ocasión por estas emisoras, la muestra pone en valor el papel fundamental que éstas han desempeñado en la historia y en la vida cotidiana de Jerez, al tiempo que ofrece una panorámica de la trayectoria de cada una de ellas.

La exposición propone un recorrido divulgativo y emotivo por la evolución de la radio en Jerez, destacando su función como medio de comunicación cercano, vertebrador del territorio y testigo privilegiado de los acontecimientos sociales, culturales y políticos de la ciudad. Desde los primeros equipos técnicos hasta la radio actual, la muestra invita al visitante a reflexionar sobre la importancia de este medio como espacio de información, memoria colectiva y compañía cotidiana para varias generaciones de ciudadanía jerezana.

Entre las piezas más destacadas de la exposición se encuentra una radio 'Iberia', creación del jerezano Antonio Castilla, modelo de la primera radio civil colectiva, desde la que el propio Ateneo de Jerez ofrecía audiciones musicales e informativas colectivas en el año 1924 y que pertenece a la 'Colección José Luis Barrones Galisteo'.