El Ayuntamiento de Jerez ha insistido en su apuesta por el Archivo Municipal de Jerez, después de la publicación días atrás en este Diario de una nueva advertencia de expertos, que insisten en la necesidad de "más personal y mejora de las instalaciones y piden al Gobierno municipal que acelere el traslado a las bodegas Díez Mérito".

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha sido contundente al respecto y ha señalado que el Archivo "es una prioridad para este Gobierno. La documentación que allí se custodia tiene un tremendo valor patrimonial y se conservan legajos sobre acontecimientos históricos fundamentales para la ciudad y su entorno, así como para todo el país. Son continuos los descubrimientos que se hacen por parte de los investigadores en los archivos de este espacio de la plaza del Banco y merecen estar en unas instalaciones adecuadas".

Zurita ha recordado que ya el delegado Agustín Muñoz presentó hace un año un anteproyecto de traslado del Archivo a las bodegas Díez Mérito, que se desarrollará a través de fondos europeos, "algo que insistimos se llevará a cabo. Este edificio de la calle Méndez Núñez es el más idóneo para el Archivo, por su ubicación, cerca de la estación de tren y de autobuses (en cuyos sótanos se reparten también documentos del Archivo), que facilitaría, por ejemplo, la llegada de usuarios; y el inmueble en sí, cuya instalación del Archivo se podría ir haciendo por fases, de manera modular, a medida que vayamos teniendo recursos. Lo que tenemos claro es que Jerez tendrá el Archivo Municipal que se merece".

Hay que recordar que el Archivo está distribuido actualmente en tres ubicaciones diferentes: las dependencias centrales que comparte edificio con la Biblioteca Municipal, los sótanos del edificio principal del Ayuntamiento jerezano y los sótanos del edificio de la estación de autobuses de Jerez.

Asimismo, el traslado a Díez Mérito ha sido muy aplaudido por los expertos, que lo ven "una buena elección, tanto por su ubicación, como por la presencia que le daría a la propia entidad de un Archivo de estas características. Tendría capacidad para albergar los archivos tanto históricos como los administrativos y crecer en un futuro. Pero eso así, si se hace el traslado, que no se demore en el tiempo y suponga, por otra parte, el cierre durante varios años de la actual sede para hacer la mudanza".