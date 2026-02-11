Ateneo Siglo XXI de Jerez nombra a Amancio Prada ateneísta de Honor

Tras muchos días de preocupación y de movilización solidaria, la lluvia cesó por unas horas, dejando una mañana de cielo despejado y ambiente sereno. Uno de esos días que presagian un acontecimiento especial. Ateneo Siglo XXI de Jerez pudo celebrar el recital 'Versos de la tarde y la memoria', a cargo de Francisco Javier González y conducido por Lola González Ponce.

Fue este pasado domingo, en el salón del Palacio de Villapanés, que el público, animado y expectante, llenó por completo. La presidenta, Margarita Martín Ortiz, abrió el acto, recordando que en momentos de incertidumbre es aún más necesaria la cultura. Y anunció al invitado especial: Amancio Prada, a quien hace unas fechas que Ateneo Siglo XXI nombró ateneísta de Honor. La presencia de Amancio Prada, imponente, aunque cercana y cordial, deslumbró al público. Evocó la infancia en plena naturaleza, la costumbre de cantar mientras se trabajaba y, con gran humildad, reconoció que la música lo transformaba, porque "da alegría, pero también acompaña en los momentos difíciles". Cuando entonó "a la luna de enero..." dejó al público extasiado. "Guardaremos en nuestro corazón los momentos vividos junto a Amancio Prada, quien demostró (como viene haciendo desde hace más de cincuenta años) que con literatura y música otro mundo es posible", apuntan desde la organización.