ATMJ recurre una de las oposiciones del Ayuntamiento de Jerez al entender que está "caducada"

La Asociación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) ha presentado un recurso contra la convocatoria de uno de los cuatro concursos-oposición de promoción interna convocados por el Ayuntamiento de Jerez. Concretamente, ha solicitado la nulidad del correspondiente a la cobertura de cuatro plazas de técnico de la administración general al considerar que el procedimiento está caducado (se inició en 2022) al iniciarse el procedimiento en 2022 y no aprobarse la lista definitiva de admitidos y fijarse la fecha de aprobación de la lista casi cuatro años después —el límite está en tres años—. Además, cuestiona el tribunal designado para este procedimiento al advertir que la persona que tiene la presidencia "depende directamente jerárquica y funcionalmente de una de las opositoras".

En septiembre de 2022, la junta de gobierno local aprobó la convocatoria y las bases para cubrir mediante promoción interna mediante sistema de concurso-oposición varias plazas en el Ayuntamiento de Jerez, concretamente tres como técnico de la administración general, cinco de técnico medio de gestión, 14 de administrativo y ocho de auxiliar administrativo. En el último trimestre de 2023 se publicaron las listas provisionales de admitidos, pero no fue hasta finales del mes de enero de este año cuando se dio el visto bueno al listado definitivo y se estableció la fecha de la primera de las pruebas, que se desarrollarán a finales del próximo mes de marzo.

A tenor de estos plazos, la ATMJ duda de la "seguridad jurídica" de los procedimientos al considerar que estarían "caducados", por lo que esto supone "una alto riesgo contencioso para el Ayuntamiento y una grave inseguridad para los opositores". Ahora bien, el sindicato ha presentado únicamente un recurso contra uno de los cuatro procedimientos, concretamente contra el de técnico de la administración general al que finalmente optarán solo dos personas para tres plazas —hubo un aspirante más, pero no fue admitido al no cumplir con los requisitos de la convocatoria—.

El sindicato solicita en su recurso que anule el acuerdo de una junta de gobierno celebrada el pasado 27 de enero por el que se aprobó la lista definitiva de admitidos al considerar que es "contraria a Derecho y adolecer de vicio que genera su nulidad". Así, advierte de que el procedimiento ha superado "en exceso" los plazos legales y demanda, además, que "se revoque expresamente la designación del tribunal" "a los efectos de garantizar la imparcialidad" dado que "queda en evidencia que entre la presidenta del tribunal y una de las opositoras existe un conflicto de intereses por dependencia jerárquica que puede influir en la objetividad de la evaluación y por lo tanto motivo para que el miembro se abstenga".

ATMJ demanda finalmente que el proceso se paralice de manera cautelar hasta no se resuelva este concurso.