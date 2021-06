La Audiencia Provincial no respalda el indulto a Pedro Pacheco

La Audiencia Provincial se ha posicionado en contra de la petición de indulto solicitada por el exalcalde jerezano Pedro Pacheco. Este medio ha podido saber que la sección octava de este tribunal ha remitido ya su informe al Ministerio de Justicia, que deberá analizar ahora la petición. La Audiencia se ha pronunciado así en la misma línea que la Fiscalía, quien también se opuso a la aplicación de la medida de gracia.

De este modo, el Ministerio de Justicia ya tiene desde mediados de mes el expediente completo con la petición de indulto para el ex alcalde, quien ha solicitado que se le exima de las penas de inhabilitación que aún pesan sobre él tras varias sentencias condenatorias.

Por el momento, el ex regidor prefiere guardar silencio, aunque en su entorno no ha causado sorpresa el posicionamiento de la Audiencia Provincial ya que considera que suele ser su postura habitual para tratar de evitar que "enmienden" sus resoluciones. De este modo, rehusó a hablar a este medio remitiéndose a unas afirmaciones que realizó semanas atrás en el programa de 7TV 'El templete' donde señaló que, con su solicitud de indulto, solo pretende que se le “repare el daño” realizado al calificar de “durísimas” las condenas que ha tenido. Incluso, negó que tenga la intención de regresar a la política activa.

Asimismo, en esa intervención agradeció que el Ayuntamiento se haya posicionado a favor del indulto. La decisión fue adoptada en una junta de gobierno celebrada el pasado día 4 quien decidió respaldar la petición.

En ese momento, aseguró entonces que considera que “cumple” con los requisitos que exige la Ley del Indulto. Así, como condiciones tácitas, la Ley establece que esta decisión no pueda causar perjuicio a terceras personas o lastime sus derechos. Ahora bien, también establece que el tribunal sentenciador debe analizar aspectos tales como la conducta del solicitante, las pruebas o indicios de arrepentimiento, si hay o no parte ofendida y si la medida de gracia perjudica a un tercero.

No han trascendido los motivos esgrimidos por la Audiencia Provincial, pero sí que no está a favor de esta medida de gracia. Ya en 2014, con el ex regidor aún preso, hubo una solicitud de indulto que no fue aceptada por el Ministerio de Justicia.

Pedro Pacheco se encuentra en libertad condicional desde mediados de 2019, aunque su salida de la cárcel se produjo un año antes tras haberle sido concedido el tercer grado penitenciario.