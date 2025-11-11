El Aula del Futuro del CEP de Jerez, un impulso a la innovación educativa

El Centro del Profesorado de Jerez tiene entre sus objetivos ser un referente en la innovación educativa a través de la formación del profesorado, para ello, y entre sus iniciativas, cabe destacar el proyecto Aula del Futuro (AdF), una iniciativa orientada a acompañar a los centros docentes en la transformación metodológica hacia un aprendizaje más activo, competencial e inclusivo.

El Aula del Futuro no es únicamente un espacio dotado de tecnología avanzada, sino un entorno de aprendizaje que inspira nuevas formas de enseñar y aprender. Su finalidad es integrar la tecnología de manera didáctica y sostenible, promover metodologías activas y favorecer la flexibilidad de los espacios educativos para estimular la indagación, la creación, la interacción y la presentación de los productos finales del alumnado.

El proyecto se estructura en seis zonas de aprendizaje (Explora, Investiga, Desarrolla, Crea, Interactúa y Presenta) que permiten recorrer todo el proceso educativo, desde la curiosidad inicial hasta la comunicación de los resultados. Este modelo convierte el aula en un espacio vivo donde el alumnado asume un papel protagonista y el profesorado actúa como guía del proceso de aprendizaje.

Desde su puesta en marcha, el CEP de Jerez ha desarrollado un itinerario formativo dirigido tanto a su equipo asesor como al profesorado de la zona para la implementación de este proyecto. El impacto de estas actuaciones se refleja en una mayor implicación del profesorado en la planificación y dinamización de actividades formativas basadas en el enfoque del Aula del Futuro y en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Este modelo está contribuyendo a que las experiencias formativas sean más inclusivas, prácticas y transferibles a los centros educativos.

Actualmente se desarrolla una nueva línea de trabajo centrada en la Formación de formadores y formadoras en metodología Aula del Futuro con enfoque DUA, destinada a fortalecer las competencias pedagógicas y digitales del profesorado colaborador. De este modo, se promueve la difusión del modelo y se impulsa la transformación metodológica en los centros de la zona.

Por último, reseñar que en el contexto del proyecto Aula del Futuro, desde el INTEF se evalúa y reconoce a los centros que apuestan por metodologías activas, la flexibilización de los espacios del centro y el uso transformador de las tecnologías digitales con el sello de reconocimiento Centro Aula del Futuro, sello otorgado al AdF del Cep de Jerez que mediante esta distinción formará parte de la RedAdF, lo que permitirá dar visibilidad a nuestro centro y establecer redes de colaboración. El Aula del Futuro del CEP de Jerez se consolida así como un referente de cambio educativo, un espacio de experimentación y crecimiento profesional que inspira a docentes y equipos directivos a construir una escuela más flexible, colaborativa e inclusiva, adaptada a los retos del siglo XXI.