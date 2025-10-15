La auténtica 'Bernarda Alba', rodada en la casa original, despliega su luto de cal y pasión en Málaga, Jerez y Granada

No es teatro, es el eco de un pozo que no cesa. La pena de Bernarda Alba, aquella que Federico García Lorca extrajo del silencio y la cal de Valderrubio, desata sus nudos y se hace película gracias a la valiente y certera visión de la directora Marta-Cora Castro. Tras un estreno bañado en ovaciones y con el aforo colmado hasta la última sombra en la localidad granadina de origen, el filme despliega su manto de luto. Esta es la primera vez que la tragedia habita sus muros de verdad, filmada en el corazón de la casa que le dio vida, confiriéndole un latido histórico y escénico inigualable. Ahora, el aclamado drama se arranca de su origen para ir al encuentro de la luz: el éxito ha marcado el inicio de un viaje que se extiende con próximos estrenos en Málaga, Jerez de La Frontera y Granada (incluyendo Maracena y la capital). Preparen el corazón, porque la sed de las hijas de Bernarda llama con fuerza a la puerta.

El negro luto de Bernarda, esa mordaza de cieno y silencio, se ha rasgado bajo el sol de Valderrubio. Desde la tierra que escuchó la primera pena, el drama de las cinco hermanas retorna al celuloide con una voz nueva, poderosa y desgarradora. La película 'La Casa de Bernarda Alba', la primera rodada en la auténtica casa que inspiró el mito, ha comenzado su andadura triunfal. Su estreno fue un clamor absoluto: los pases se colmaron de público y el telón cayó en medio de prolongadas y sentidas ovaciones, iniciando un viaje que ahora continúa su recorrido por Andalucía.

El silencio ha sido roto y la tragedia cobra carne de nuevo. Esta adaptación cinematográfica, dirigida por la maestra Marta-Cora Castro a sus 82 años, respira el aire original del drama. Es un peregrinaje de luz y sombra, filmado en el patio real de Frasquita Alba en Valderrubio, donde un joven Lorca bebió el veneno del chismorreo. Desde el eco de ese pozo medianero, donde nacen los gritos y la sed, resurge esta historia de poder, control y deseo ahogado. El filme captura la atmósfera opresiva de esos muros de cal, donde Bernarda, interpretada por Chelo Araque, alza un muro contra la vida, deseando solo “aparentar otra cosa”. Es la eterna contienda entre la reputación y la sangre, donde la llama de Adela (Myriam Carrascosa) se consume contra la dureza del tiempo. La Dirección de Arte, también a cargo de Chelo Araque, ha tejido un tapiz visual que honra la intensidad lorquiana. La cámara se establece como un testigo íntimo del encierro, mientras la banda sonora de Pedro Gordillo envuelve la opresión con el quejío hondo de la cantaora Victoria Cava. Tras el estreno que agotó hasta el último aliento de aforo, el drama lorquiano se lanza a los caminos.

Prepara el corazón para sentir la pena y el fuego de este pozo sin fondo, pues La Casa de Bernarda Alba convoca a su próximo destino.

Próximos destinos del Viaje

Jueves 30 de octubre: Muestra de Cine de Mujeres en Escena | Cine Albéniz, Málaga. (Hora: A determinar).Miércoles 5 de noviembre: Muestra de Cine de Maracena | Maracena (Granada). (Hora: 18:00 h.)

Sábado 8 de noviembre: Ateneo Cultural Andaluz, Jerez. (Hora: 20:30 h.)

Miércoles 12 de noviembre: Teatro Isabel La Católica, Granada. (Hora: 20:30 h. | Entrada libre hasta completar aforo)